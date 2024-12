Vitaminesupplementen om je weerstand te verhogen: zin of onzin?

Als het buiten kouder wordt, vliegen de vitaminesupplementen over de toonbank. Omdat we veronderstellen dat ze onze weerstand zullen verhogen. Maar is dat ook zo? En zo ja, welke supplementen neem je dan? We vroegen het aan dokter Servaas Bingé.

Als de basis maar goed zit

Dokter Servaas Bingé: “Het antwoord is heel eenvoudig: enkel met vitaminesupplementen zal je weerstand of je immuunsysteem geen boost krijgen. Het woord zegt het eigenlijk zelf: een supplement is iets wat erbovenop komt.

Het is vooral belangrijk om er eerst voor te zorgen dat de basis goed zit. Wat je best op het menu zet om je weerstand te optimaliseren, las je al in dit artikel. Nog eens kort samengevat:

Neem eerst en vooral voldoende vocht op. Je lichaam bestaat namelijk voor 60% uit water! Dagelijks 1,5 tot 2 liter water drinken is dus een must.

op. Je lichaam bestaat namelijk voor 60% uit water! Dagelijks 1,5 tot 2 liter water drinken is dus een must. Verwerk daarnaast zo veel mogelijk plantaardige voeding in je dieet en eet volgens de kleuren van de regenboog . Elke kleur in een groente of een stuk fruit vertegenwoordigt immers een bepaald micronutriënt.

in je dieet en . Elke kleur in een groente of een stuk fruit vertegenwoordigt immers een bepaald micronutriënt. Je lichaam heeft ook bouwstoffen nodig om te herstellen en je te helpen wapenen tegen microben en beginnende tumoren. Die bouwstoffen vind je in eiwitten.

Maar de basis is ook …

De fundamenten voor een optimale weerstand zijn niet enkel voedingsstoffen, maar ook aspecten van je levensstijl, zoals

voldoende nachtrust ,

, genoeg beweging ,

, en je stressniveau onder controle houden.

Toch tekorten? 5 supplementen om je weerstand te verhogen

Heb je het gevoel dat jouw basis voor een goed afweersysteem niet helemaal compleet is? Dan zouden deze supplementen je weerstand een extra duwtje in de rug kunnen geven:

Vitamine D

Functie: ondersteunt de meeste lichaamsprocessen, dus is ook essentieel voor je weerstand.

Dokter Bingé: “We zien in onze streken heel vaak een tekort aan vitamine D, omdat er enerzijds al weinig zonlicht is in ons land, maar ook omdat we het te weinig opzoeken. Je kunt het slechts beperkt uit voeding halen (bijv. zalm), dus het kan een goed idee zijn om vitamine D bij te nemen.”

Vitamine C

Functie: de belangrijkste energiebron van je witte bloedcellen. Zou bovendien helpen om verkoudheden in te dijken, maar daar is nog discussie over.

Dokter Bingé: “Als je voldoende fruit en groenten eet, heb je normaal gezien voldoende binnen, maar in periodes van verhoogde nood kan het zinvol zijn om dit bij te nemen.”

Zink

Functie: zorgt voor de opbouw van eiwitten, die op hun beurt nodig zijn om je lichaam te beschermen tegen indringers.

Dokter Bingé: “Zink is ook een populair voedingssupplement, maar ik zou het niet blind supplementeren. Waarom niet? Zink werkt nauw samen met het koper in je lichaam. Als je plots het zinkgehalte sterk verhoogt, zal het koper wat dalen. Zink en koper balanceren elkaar en die verhouding is belangrijk. Als die verschuift, kan dat zelfs je immuunsysteem onderdrukken. En dat willen we niet. Laat dus de waarden via een bloedonderzoek controleren.”

Omega 3

Functie: werkt ontstekingsremmend en verkleint dus de kans dat je ziek wordt.

Dokter Bingé: “Interessant om te weten: omega 3 kennen we ook onder vorm van visolie.”

Prebiotica/probiotica

Functie prebiotica: zijn de brandstoffen voor probiotica.

Functie probiotica: remmen de groei van slechte bacteriën af.

Dokter Bingé: “Prebiotica en probiotica kun je uit voeding halen, maar uiteraard ook uit supplementen. Vaak gebeurt dat naar aanleiding van darmklachten. En aangezien het microbioom in je darmen een belangrijk onderdeel vormt van je immuunsysteem, kan het een goed idee zijn om ze te ondersteunen. Let wel: op dit moment kunnen we stellen dat ons microbioom wel verandert op basis van supplementen, maar die verandering is heel beperkt en tijdelijk. Je darmflora geef je sowieso al een echte boost door voldoende plantaardig te eten, te eten volgens de kleuren van de regenboog en veel vezels binnen te werken.”

Opgelet met te hoog doseren

Supplementen nemen zonder voorgaand bloedonderzoek kan een nefast effect hebben op je gezondheid. Ga dus altijd eerst even langs bij de dokter.

Dokter Bingé: “Je lichaam kan signalen geven die wijzen op een bepaald tekort; denk bijvoorbeeld aan gespleten nagels, haarverlies, eczeem, bloedend tandvlees, …

Maar zomaar blind ‘supplementeren’ is geen goed idee. In het beste geval betaal je dan veel geld voor onnodige supplementen, en in het slechtste geval kun je overdoseren, wat net het tegenovergestelde effect kan hebben op je gezondheid. Het is daarom een goed idee om eerst even je bloed te laten onderzoeken bij de dokter.

Wat gebeurt er als je overdoseert?

Enerzijds heb je de wateroplosbare vitaminen (B, C): bij overdosering zal het lichaam de overschot meestal zelf kunnen balanceren door het teveel via de urine af te voeren. Maar dat is niet altijd het geval. Bij bijv. vitamine B6 kun je tintelingen in je vingers, armen, voeten en benen krijgen door een toxische reactie op de zenuwcellen. Vitamine B6 zit in veel multi-supplementen en artificiële- en sportvoeding.

vitaminen (B, C): bij overdosering zal het lichaam de overschot meestal zelf kunnen balanceren door het teveel via de urine af te voeren. Maar dat is niet altijd het geval. Bij bijv. vitamine B6 kun je tintelingen in je vingers, armen, voeten en benen krijgen door een toxische reactie op de zenuwcellen. Vitamine B6 zit in veel multi-supplementen en artificiële- en sportvoeding. Anderzijds zijn er de vetoplosbare vitaminen (A, E, K, D): als je daarvan te veel inneemt, slaat je lichaam ze op in je vetweefsel en is de kans op toxische symptomen groter. Vitamine A is daarom bij zwangere vrouwen af te raden. Vitamine D in te hoge dosissen zal de calciumopname verhogen waardoor je symptomen als braken, misselijkheid, nierproblemen en een verstoring van het botmetabolisme kunt krijgen.”

Met dank aan dokter Servaas Bingé.

