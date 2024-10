Je weerstand verhogen met voeding? Dat zou misschien wel kunnen. Over de link tussen voeding en gezondheid is al veel gezegd en geschreven, maar het is een feit dat gezond eten een positieve invloed heeft op je lichaam en dus ook je immuunsysteem. We vroegen aan de dokter welke voedingsmiddelen je weertand verhogen en geven je meteen enkele recepttips.

7x voedingsmiddelen die je weerstand verhogen

Alle kleuren van de regenboog

Dr. Servaas Bingé: “Eet veel fruit en groenten, liefst in alle kleuren van de regenboog. Hoe meer kleur, hoe meer fytonutriënten (plantaardige stoffen met geneeskrachtige eigenschappen), vitaminen en antioxidanten. En die zijn essentieel voor je weerstand.”

Voldoende vezels

“Vezels onderdrukken ontstekingsmechanismen in je lichaam. En dat is belangrijk, want als die mechanismen actief blijven, onderdrukken ze je immuunsysteem en dus je weerstand. Daarbij veroorzaken ze heel wat chronische aandoeningen. Vezelrijke voeding legt daarnaast een beschermlaagje op de darm, waardoor indringers makkelijker afgeweerd kunnen worden”, aldus dokter Bingé.

Vezels onderdrukken ontstekingsmechanismen in je lichaam

Gefermenteerde groenten

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert probiotica als ‘levende organismen die, wanneer ze in voldoende hoeveelheden toegediend worden, een positief gezondheidseffect hebben’. Ze onderdrukken schadelijke bacteriën en stimuleren goede bacteriën, voorkomen constipatie en reinigen de darmen. Die probiotica ontstaan tijdens de fermentatie van voeding.

Dr. Bingé: “Het effect van inname van een supplement met probiotica is tijdelijk. Daarom is het een goed idee om wat vaker gefermenteerde groenten en andere prebiotische voeding op je menu te zetten. Denk aan augurken, zuurkool, kefir, kimchi, kombucha, … Ze creëren de ideale omgeving om de juiste en ondersteunende bacteriën in onze darm te laten groeien.”

Probiotica onderdrukken schadelijke bacteriën en stimuleren goede bacteriën

Water

Dokter Bingé: “Het is al vaak herhaald, maar water blijft een must in je dagelijkse drink- en eetpatroon. Ons lichaam bestaat immers voor 60% uit water, dus goed hydrateren is erg belangrijk. Ja, ook in de wintermaanden. Check regelmatig de kleur van je urine: hoe geler of hoe donkerder, hoe minder goed je gehydrateerd bent.”

Omega 3-vetzuren

Omega 3-vetzuren zijn meervoudige onverzadigde vetzuren die je beschermen tegen hart- en vaatziekten. Ze zijn dus essentieel voor een goede gezondheid en kunnen daarbij ook je weerstand verhogen. Je vindt ze in plantaardige oliën, maar ook in lijnzaad, noten en vette vis.

Plantaardige voeding

Varieer in groenten en fruit. Sla ook de peulvruchten zoals linzen, erwten, bonen, … niet over. Van planten krijg je alles wat je nodig hebt op vlak van macro-nutriënten (koolhydraten, vetten, eiwitten), micronutriënten (ijzer, vitamines, mineralen, …) en vezels. Kortom: een goed verzadigd gevoel.

Bessen, zaden, bladgroenten…

Dr. Bingé: “Polyfenolen en flavonoïden zijn antioxidanten die vooral ontstekingsremmend werken. Als we spreken over polyfenolische voeding, dan denken we aan kurkuma, groene thee, bessen, zaden, noten, olijven, citrusvruchten, broccoli, … Flavonoïden vind je in ajuin, gember, asperges, bladgroenten, selder, soja, tofoe, tempeh, …”

En wat eet je beter níét?

Je weet nu welke voeding je weerstand verhogen, maar er zijn ook bepaalde dingen die je beter niet (te vaak) eet als je immuunsysteem je lief is.

Welk effect heeft ongezonde voeding precies op je weerstand? “Uit onderzoek blijkt dat bewerkt vlees en suikers je immuunsysteem tot zes uur na de maaltijd belasten. Dat is zelfs te meten in de ontstekingsparameters nadat je bijvoorbeeld rood vlees gegeten hebt. Met andere woorden: je immuunsysteem moet dus erg hard werken, en zelfs overuren draaien, waardoor je weerstand logischerwijze verzwakt”, zegt dokter Bingé.

Bewerkt vlees en suikers belasten je immuunsysteem tot wel zes uur na de maaltijd

“Het is dan ook belangrijk om immuunverstoorders zoals zout, suiker en voeding met een hoge glycemische index (dat wil zeggen: hoe snel koolhydraten in het bloed als glucose opgenomen worden) te vermijden. Denk daarbij aan gebakken aardappelen, brood, cornflakes, popcorn, … Die index verandert ook door de manier waarop het klaargemaakt wordt. Koken of stomen is daarom bijvoorbeeld beter dan bakken of frituren.”

Met dank aan dokter Servaas Bingé

