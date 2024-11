Wat is dat eigenlijk clusterhoofdpijn (en wat kun je eraan doen)?

Soms krijg je hoofdpijn, en weet je precies waaraan het ligt: dat derde glaasje wijn, of omdat je te lang in de zon lag. Even een pilletje nemen en na dertig minuutjes is dat zo over. Maar heb je eigenlijk al van clusterhoofdpijn gehoord?

Clusterhoofdpijn: een korte uitleg

Zo kun je het herkennen:

Scherpe kloppende pijn in je hoofd.

in je hoofd. De pijn kan één tot verschillende keren per dag voorkomen, en duurt telkens een kwartier tot drie uur.

voorkomen, en duurt telkens een kwartier tot drie uur. Het komt vaak in dezelfde periode voor, bijvoorbeeld altijd in de lente.

Kun je het met migraine vergelijken?

Bij clusterhoofdpijn ondervind je vooral hinder langs de zijkant van je hoofd en rond je ogen. Je neus zal verstopt zijn en jouw ogen waterig. Je zult je niet misselijk voelen zoals dat bij migraine wél het geval is. Bij migraine zul je trouwens de neiging hebben om te gaan liggen om het wat draaglijker te maken, terwijl je bij clusterhoofdpijn meer gaat bewegen omdat je er onrustig van wordt.

Hoe krijg je dit?

Artsen zijn er nog niet helemaal uit, maar ze zien een verband tussen deze soort van hoofdpijn en alcohol, roken en de stijgende lichaamstemperatuur na het sporten.

Clusterhoofdpijn verhelpen

Helaas zal een gewone pijnstiller zoals een Ibuprofen niet helpen. Praat erover met een arts zodat die jou de geschikte medicatie kan voorschrijven. Wil je het toch proberen te voorkomen? Probeer dan dit:

Iedere dag op tijd gaan slapen .

. Probeer zo weinig mogelijk alcohol te drinken en geen sigaretten te roken.

Vermijd zware sport bij warm weer.

Herken jij de symptomen?

Bron: purewow.com – Beeld: gettyimages.be

