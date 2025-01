Spanningshoofdpijn: wat zijn de symptomen en hoe kun je het behandelen?

Een drukkende pijn, een strakke band of een knellend gevoel rondom je hoofd. Nee, spanningshoofdpijn is geen pretje. Wat zijn de belangrijkste symptomen, en belangrijker nog: hoe raak je ervan af?

Wat is spanningshoofdpijn?

Spanningshoofdpijn is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Het kan op alle leeftijden voorkomen en wordt, ondanks de naam, zeker niet altijd door spanning veroorzaakt. Vaak hebben meerdere factoren een invloed, zoals stress, vermoeidheid, hormonale factoren en overmatig gebruik van cafeïne. Wat de precieze oorzaak is, verschilt van persoon tot persoon.

De hoofdpijn is niet gevaarlijk, maar het kan wel een heel grote invloed op je levenskwaliteit hebben. Het kan namelijk enkele weken aanhouden en zelfs chronisch worden.

Als je minder dan 15 dagen hoofdpijn per maand hebt, spreekt men van episodische spanningshoofdpijn;

spanningshoofdpijn; en als je meer dan 15 dagen hoofdpijn per maand hebt, spreekt men van een chronische vorm.

Wat zijn de symptomen?

Hoewel spanningshoofdpijn zich bij iedereen anders kan uiten, zijn dit de voornaamste kenmerken:

Een drukkende of knellende pijn rondom de schedel: meestal rond de slapen, het achterhoofd en de kruin. In sommige gevallen kan de pijn eerder stekend zijn.

rondom de schedel: meestal rond de slapen, het achterhoofd en de kruin. In sommige gevallen kan de pijn eerder zijn. De pijn treedt vaak aan beide zijkanten van het hoofd op.

van het hoofd op. De spieren van je schouders en nek zijn vaak extra gevoelig.

zijn vaak extra gevoelig. Dikwijls worden de symptomen erger naar de avond toe.

toe. Bij sommige mensen kunnen de armen ’s nachts gevoelloos worden.

worden. En soms wordt men duizelig bij het zitten of opstaan.

In tegenstelling tot migraine, ben je bij spanningshoofdpijn niet misselijk of extreem overgevoelig voor licht en geluid. De klachten worden bovendien niet erger bij bewegen, wat bij migraine wél het geval kan zijn. In sommige gevallen kan spanningshoofdpijn gelijktijdig met migraine voorkomen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Heb je het gevoel last te hebben van spanningshoofdpijn? Aarzel dan niet om langs te gaan bij je huisdokter die je eventueel zal doorsturen naar een specialist.

De arts zal een neurologisch onderzoek uitvoeren en je bloeddruk meten. Eventueel voert hij ook een onderzoek van je nek en schouders uit, maar de mate van spierspanning staat vaak niet in verhouding tot de hoofdpijnklachten. In veel gevallen vraagt de arts je een hoofdpijndagboek bij te houden, om zo een beter zicht te krijgen op de symptomen.

Hoe kun je het behandelen?

Er zijn heel wat dingen die je zelf kunt doen om spanningshoofdpijn te verlichten:

Hou er een regelmatig slaappatroon op na. Probeer op hetzelfde uur te gaan slapen en op te staan. Slaap zo’n 7 à 9 uur per nacht.

op na. Probeer op hetzelfde uur te gaan slapen en op te staan. Slaap zo’n 7 à 9 uur per nacht. Beweeg voldoende . Minstens 30 minuten lichaamsbeweging per dag kan de hoofdpijn verlichten.

. Minstens 30 minuten lichaamsbeweging per dag kan de hoofdpijn verlichten. Neem een pijnstiller zoals paracetamol, maar let op: neem ze niet langer dan vijf dagen na elkaar. Langdurig gebruik van pijnstillers kan de hoofdpijn juist verergeren.

zoals paracetamol, maar let op: neem ze niet langer dan vijf dagen na elkaar. Langdurig gebruik van pijnstillers kan de hoofdpijn juist verergeren. Let op je houding . Recht je rug en ontspan je schouders, vooral op je werkplek. Acht uur lang in een verkrampte houding zitten, werkt hoofdpijn in de hand. Sta daarom regelmatig recht en stretch je armen, schouders en nekspieren.

. Recht je rug en ontspan je schouders, vooral op je werkplek. Acht uur lang in een verkrampte houding zitten, werkt hoofdpijn in de hand. Sta daarom regelmatig recht en stretch je armen, schouders en nekspieren. Zorg voor voldoende frisse lucht .

. Ontspan regelmatig . Probeer stress te verminderen en doe iets waar je lichaam van tot rust komt, zoals yoga , wandelen of een warme douche nemen.

. Probeer stress te verminderen en doe iets waar je lichaam van tot rust komt, zoals , wandelen of een warme douche nemen. Als je overdag aan de computer werkt, probeer beeldschermen dan ’s avonds en in het weekend te vermijden.

Wat kan de dokter doen?

Als niets lijkt te werken, kun je nog naar de dokter stappen voor een meer specifieke behandeling.

Bij episodische spanningshoofdpijn werkt men met stretching en (tijdelijk) gebruik van pijnstillers.

werkt men met stretching en (tijdelijk) gebruik van pijnstillers. Heb je last van chronische spanningshoofdpijn ? Dan zal de arts je adviseren over medicatie zoals amitriptyline of nortriptyline.

? Dan zal de arts je adviseren over medicatie zoals amitriptyline of nortriptyline. Dikwijls stuurt hij/zij je door naar een kinesist, want ook relaxerende kinesitherapie kan in veel gevallen helpen.

Bron: Gezondheid en wetenschap

