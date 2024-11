Simpel uitgelegd: wat is lymfeklierkanker en hoe herken je het?

Wat is lymfeklierkanker precies? Hoe krijg je opgezette klieren en wanneer zijn ze gevaarlijk? We geven je alle informatie in een notendop.

Wat zijn lymfeklieren?

Je hebt wel honderden lymfeklieren in je lichaam. Ze bevinden zich vooral in de liezen, de oksels, de hals en onder de kaak. De kliertjes zijn afweerorganen, wat wil zeggen dat ze je lichaam beschermen tegen virussen en bacteriën. Is er iets niet pluis? Dan zullen je klieren witte bloedcellen (in dit geval lymfocyten) klaarmaken om je lichaam te beschermen.

Als je gezond bent, voel je ze normaal gezien niet zitten, maar als ze je lichaam volop aan het verdedigen zijn, zwellen ze op.

Help! Ik voel een opgezette klier

Een opgezwollen klier zorgt al snel voor onrust, maar je hoeft je niet meteen zorgen te maken. Bij een virale infectie zullen de kliertjes vanzelf verdwijnen, bij een bacteriële infectie heb je soms antibiotica nodig.

In uitzonderlijke gevallen reageren klieren op een tumor die ergens in het lichaam aanwezig is en in het slechtste geval worden de klieren zelf aangetast door de aanmaak van kwaadaardige lymfocyten. Deze lymfocyten vormen samen een lymfoom, en in dat geval spreken we over lymfeklierkanker.

Wat zijn de symptomen van lymfeklierkanker?

Het is eerst en vooral belangrijk om te weten dat er heel wat verschillende soorten lymfeklierkanker bestaan. Het is een algemene benaming waaronder dus heel wat symptomen en varianten op de ziekte kunnen bestaan. Enkele algemene symptomen zijn:

gewichtsverlies zonder duidelijke reden,

nachtzweten,

knobbeltjes onder de oksel of in de hals,

hardnekkige jeuk,

koorts

en vermoeidheid.

Ziekte van Hodgkin?

Je hoort weleens dat lymfeklierkanker de ziekte van Hodgkin genoemd wordt, maar dat is niet volledig waar. Het is slechts een van de vele vormen die de ziekte kan aannemen en ze is zelfs vrij zeldzaam, omdat het over de vorming van specifieke kwaadaardige Reed-Sternberg cellen gaat. Dokter Thomas Hodgkin ontdekte deze variant in 1832. Jaarlijks krijgen zo’n 300 patiënten in België de diagnose.

Andere vormen van lymfeklierkanker

Naast het Hodgkin-lymfoom zijn nog twee andere grote types van lymfomen te onderscheiden:

Folliculair lymfoom

Deze lymfomen zijn vaak al maanden of jaren aanwezig in je lichaam zonder dat je er iets van merkt. Wanneer er toch symptomen verschijnen, krijg je naast de algemene klachten soms ook last van buikpijn en ademhalingsproblemen. B-grootcellig lymfoom

De symptomen van deze vorm steken vaak opeens de kop op, en zijn voor leken vaak niet te onderscheiden van de symptomen van de andere types. Jaarlijks krijgen zo’n 800 Belgen de diagnose van dit type.

Wanneer moet je naar de dokter?

Soms is het heel duidelijk waarom je opgezette klieren hebt. Een simpele verkoudheid, een keelontsteking of een griepje kunnen de oorzaak zijn. Zijn je klieren langer dan vijf dagen opgezwollen? Dan maak je best een afspraak bij de huisdokter om ze even te laten controleren. Die kan dan controleren of het om cystes, vetbultjes, infecties van de speekselklieren of verder te onderzoeken lymfeklieren gaat.

Wist je dat…

Lymfeklierkanker het vaakst voorkomt bij kinderen en adolescenten tot 20 jaar ? Samen met leukemie en kankers van het centrale zenuwstelsel vormen ze meer dan de helft van alle kankers die zich voordoen in die leeftijdscategorie. Bij volwassenen zijn de meest voorkomende kankers prostaatkanker, borstkanker, longkanker en dikkedarmkanker.

De oorzaak van lymfeklierkanker bij 90 tot 95 procent van de gevallen onbekend is?

