Weer aan het werk na kanker: hoe pak je dat aan?

Kanker laat diepe sporen na. De stap van het ziekenhuisbed naar kantoor is dikwijls groot. Hoe pak je dat aan, die ‘grote’ terugkeer? Ellen Caers van Rentree weet raad!

In 2022 kregen in ons land 76.220 mensen een kankerdiagnose. Uit de Kankerbarometer van Stichting tegen Kanker blijkt ook dat 69 procent van de patiënten na vijf jaar opnieuw aan het werk is. Maar zo’n terugkeer naar de werkvloer is vaak niet zo evident, weet Ellen Caers van Rentree: “Kanker is een ingrijpende ziekte die dikwijls sporen nalaat. Zo’n rentree wordt nog te vaak onderschat.”

Een kankerbehandeling zindert dus dikwijls nog lang na?

“Klopt. Sommige kankerpatiënten hebben het na de chemobehandeling moeilijk om zich te concentreren of hun geheugen laat hen wat vaker in de steek. Dat wordt ook wel eens het chemobrein genoemd. Er kunnen ook fysieke restletsels zijn zoals vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een fragiele stem na keelkanker, lymfoedeem (een ophoping van lymfevocht in het weefsel met een zwelling tot gevolg, red.) na borstkanker. Ook dat kan een invloed hebben op de terugkeer naar de werkvloer.”

Wanneer ben je dan klaar om terug te keren naar de werkvloer?

“Dat is héél persoonlijk en hangt af van de kankerdiagnose, de behandeling maar evengoed de werk- en privécontext. Sommige mensen blijven aan het werk, ook tijdens de behandeling. Dan kijken we samen hoe dat op een gezonde manier kan. Maar de meesten zijn wel voor een langere tijd afwezig en dan liggen de kaarten wel anders. Een tip: een goed, warm contact met de werkvloer en een goede voorbereiding van de terugkeer helpt om met goesting opnieuw aan de slag te gaan.”

Weer aan het werk gaan, kan een positieve invloed hebben op het revalidatieproces

Kun je zomaar de draad weer opnemen?

“Het is belangrijk om eerst goed na te denken over wat je zélf wilt. Het kan zijn dat je na zo’n ingrijpende gebeurtenis anders in het leven staat. Misschien ben je toe aan een nieuwe uitdaging, wil je meer bij de kinderen zijn of ben je bang om opnieuw ziek te worden? Dan kan het zijn dat je huidige baan niet meer past bij wie je bent en wat je wilt. Ook belangrijk is om de fysieke en mentale impact niet te negeren. Als je moeite hebt om je te concentreren of last hebt van pijnlijke gewrichten, wees daar dan eerlijk in.”

Maar hoe pak je dat dan aan?

“Eerlijk zijn. Vertel je baas wat moeilijker gaat en denk zelf eens na wat je kan helpen om het je comfortabeler te maken. Een armsteun, telewerk, glijdende werkuren … Er bestaan trouwens ook premies voor werkgevers die aanpassingen op de werkvloer na gezondheidsproblemen compenseren. Het is belangrijk om te beseffen dat (weer) werken na kanker géén probleem hoeft te zijn. Meer nog: het kan zelfs een positieve invloed hebben op het revalidatieproces.”

Lees ook: 15 feiten en fabels over borstkanker

Weer aan het werk na kanker: 3 tips van de expert!

Praat! Denk je erover na om terug aan het werk te gaan? Pols dan eens bij je partner, je ouders of een goede vriendin hoe zij het zien. Ook je behandelende of een adviserende arts en een Rentreecoach kunnen je hierbij helpen. Hou je baas en je collega’s op de hoogte, ook als een terugkeer nog niet voor meteen is. Bedenk het ideale terugkeerscenario en lijst op wat je ‘harde’ en ‘zachte’ eisen zijn. Ofwel: zaken waarop je absoluut niét wilt inboeten en zaken die wat minder belangrijk zijn. Denk maar aan het aantal uren, je takenpakket …

Wat is Rentree?

Rentree is een organisatie die kankerpatiënten (werknemers, ambtenaren, zelfstandigen én werkzoekenden) helpt om terug aan het werk te gaan, of te blijven. De Rentree-coach bekijkt samen met jou waar je naartoe wilt en wat haalbaar is na de ziekte. Daarnaast heeft Rentree alle informatie in huis over rechten en plichten, en eventuele steunmaatregelen voor jou en je werkgever.

Rentree wordt gecoördineerd door Sterpunt Inclusief Ondernemen, dat in samenwerking met VDAB en Kom op tegen Kanker. De begeleiding is gratis voor iedereen die met kanker geconfronteerd werd. Meer info vind je www.rentree.eu.

Meer over kanker:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!