SOS Huisarts: “Wat gebeurt er als je een ziektebriefje vervalst?”

Liv (22): “Mijn huisarts kwam er via de school achter dat ik een ziektebriefje vervalst heb, omdat ik een examen niet durfde af te leggen. Ik heb last van faalangst. Ze nodigt me nu uit voor een gesprek, maar ik heb schrik voor mogelijke gevolgen.”

Onderzoek de reden

Dokter Anouk Buelens-Terryn: “Het spijt me te horen dat je faalangst je dreef tot een vervalsing van een ziekteattest en dat je klaarblijkelijk geen andere mogelijkheid zag om je faalangst te bespreken. Had je schrik voor de reactie van je dokter, of vind je het moeilijk om erover te praten? Hoe dan ook denk ik dat je arts er goed aan doet om je uit te nodigen voor een gesprek. Het kan jullie helpen om inzicht te krijgen in de situatie, in wat jou dreef om een vals attest op te stellen.

Het lijkt alsof de faalangst je verlamt, dus zou ik zeker verdere hulp zoeken. Via een zorgverlener, maar vergeet ook zeker je eigen onderwijsinstelling niet. Elke school, hogeschool of universiteit biedt laagdrempelige hulp om je te ondersteunen bij dit soort studiegerelateerde klachten.”

Wat kunnen de gevolgen zijn van een vals ziektebriefje?

“Valsheid in geschriften is altijd strafbaar en de Orde der Artsen schrijft voor dat er onder meer een klacht bij de politie moet worden neergelegd. Hierbij wordt weliswaar enkel je identiteit vermeld en geen andere gegevens over bijvoorbeeld je gezondheid.

Indien je dokter nog vertrouwen heeft in jullie arts-patiëntenrelatie, kan zij ook meteen kijken hoe je verder geholpen kunt worden. Maar het kan ook zijn dat je zorgverlener deze valsheid in geschriften als een vertrouwensbreuk ervaart en besluit dat de therapeutische relatie verbroken wordt. Dat betekent dat je een andere huisarts zou moeten zoeken.”

Uit: Libelle 47/24

