Kerstballen: 35x de mooiste inspiratie voor in je kerstboom

Tijd om nieuwe kerstballen te kopen? Of je nu op zoek bent naar rode, witte, gouden, glazen of vintage kerstbollen: hier vind je inspiratie voor elke kerstboom!

De mooiste kerstballen voor in je kerstboom

Een niet te missen kerstdecoratie wanneer je je kerstboom versiert, zijn natuurlijk de kerstballen. En niet alleen in je kerstboom, maar ook op een kast of je feesttafel kun je ze gebruiken als decoratie.

Vooraleer je gaat shoppen, kun je best je kleurenpalet bepalen. Laat je inspireren door de trendkleuren voor kerst 2024 of onze favoriete kleurencombinaties voor de kerstboom.

Rode kerstballen

Wie kerst zegt, zegt natuurlijk rood. Een mooie, warme kleur waarmee je altijd goed zit tijdens de feestdagen. Wissel je rode kerstballen af met witte en gouden kerstversiering, of met wit en groen. Zo krijg je een mooie, klassieke kerstboom.

De kerstman-muis De kerstman-muis € 12 – Animaux Speciaux Oké, de eerste is misschien geen echte bal, maar wollen muisjes kunnen dit seizoen echt niet ontbreken! Shop het hier.

Ornament tomaat Ornament tomaat € 3,48 – Søstrene Grene Shop het hier.

Rood & goud Rood & goud € 9,66 – Søstrene Grene Set van 3. Shop het hier.

Vleugje naturel Vleugje naturel € 44,99 – La Redoute Set van 24. Shop het hier.

All I want for Christmas is… All I want for Christmas is… € 2,99 – kerstversiering.be Shop het hier.

Witte kerstballen

Wit is niet voor niets een van de trendkleuren voor kerst 2024. Het is een klassieker die eeuwig in de mode lijkt te blijven en waarmee je eindeloos kunt blijven combineren. Enkele van onze favoriete kleurencombinaties met witte kerstballen zijn: rood-wit-goud, rood-wit-groen, lichtblauw-wit-zilver, roze-wit-roségoud, donkerblauw-koper-wit, wit-hout en zwart-wit.

Opgekleed! Opgekleed! € 29,99 – Westwing Set van 4. Shop het hier.

Vleugels strekken Vleugels strekken € 1,66 – Søstrene Grene Vogel in vilt. Shop het hier.

Streelzachte kerstbol Streelzachte kerstbol € 1,49 – AVA Shop het hier.

Vrolijke streepjes Vrolijke streepjes € 25 – ferm LIVING (via De Bijenkorf) Set van 4. Shop het hier.

Gouden kerstballen

Geen kleur zo feestelijk en chic als goud. Wissel effen gouden kerstballen af met exemplaren vol glitter of pailletten. Om de gouden kleur mooi uit te balanceren, combineer je bijvoorbeeld met rood en wit, of met zilver.

Disco fever Disco fever € 3,39 – HEMA Kerstbal met gouden pailletten. Shop het hier.

Smile! Smile! € 13,95 – De Bijenkorf Shop het hier.

Glazen kerstbal met glitter Glazen kerstbal met glitter € 4,99 – ZARA Home Shop het hier.

Kerstbal met satijndraad Kerstbal met satijndraad € 4,99 – H&M Home Shop het hier.

Gouden piek Gouden piek € 3,99 – HEMA Shop het hier.

Glazen kerstballen

Doorzichtige of glazen kerstballen zijn een goede manier om af te wisselen qua textuur in je kerstversiering. Je vindt ze in alle kleuren en maten, al zijn vooral kerstbollen van gekleurd glas momenteel erg trendy. Wees alleen voorzichtig bij het ophangen dat je er geen laat vallen!

Rondgedraaid Rondgedraaid € 35 – ferm LIVING (via De Bijenkorf) Set van 4. Shop het hier.

In de verf In de verf € 3,22 – Søstrene Grene Shop het hier.

Streepje voor Streepje voor € 7,99 – ZARA Home Shop het hier.

Gevuld met confetti Gevuld met confetti € 12,95 – De Bijenkorf Set van 12. Shop het hier.

Gekristalliseerd Gekristalliseerd € 39,99 – La Redoute Set van 12. Shop het hier.

Vintage kerstballen

Een kerstboom bomvol nostalgie die doet terugdenken aan de kerstboom uit je kindertijd, dat is een en al gezelligheid. Wil je je kerstboom decoreren met retro of vintage kerstversiering? Ga zeker ook eens snuisteren in de kringloopwinkel of op zolder bij je familie.

Klassieke kerst Klassieke kerst € 2,39 – Aveve Shop het hier.

Minifiguurtjes Minifiguurtjes € 10,95 – Sass & Belle (via De Bijenkorf) Set van 6. Shop het hier.

Metalen dennenappel Metalen dennenappel € 5,99 – ZARA Home Shop het hier.

Wollen muizenkoppel Wollen muizenkoppel € 15,99 – ZARA Home Shop het hier.

Kerstsnoep Kerstsnoep € 5,99 – ZARA Home Shop het hier.

Met gekleurd reliëf Met gekleurd reliëf € 4,69 – kerstversiering.be Shop het hier.

Houten kerstbal

Niets dat zoveel gezelligheid uitstraalt als een houten kerstbal. Zeker als je houdt van een landelijke of Scandinavische inrichting, zit je met hout goed. Houten kerstversiering combineer je liefst met klassieke kerstkleuren: denk aan wit, rood of groen, maar ook brons- of koperkleur.

Rudolf Rudolf € 2,50 – casa Shop het hier.

Houten tafereeltjes Houten tafereeltjes € 4,99 – Intratuin Set van 12. Shop het hier.

Gepersonaliseerde kerstbal

Leuk om als cadeau te geven met kerst: een gepersonaliseerde kerstbal, zoals een kerstbal met foto of met naam. Zo krijgen de mooiste herinneringen van het afgelopen jaar voortaan een plekje in de kerstboom van je geliefde!

Kerstbal met foto Kerstbal met foto € 16,98 – Smartphoto Set van 2. Shop het hier.

Kerstbal met foto Kerstbal met foto € 15 – HEMA Set van 2. Shop het hier.

Papieren kerstballen

Papieren kerstbollen zijn al enkele jaren een trend, en ook deze kerst niet weg te denken uit de interieurwinkels. Vooral de gevouwen versie in gedempte kleuren zien we terugkomen. Net als de houten variant ogen papieren kerstbollen erg gezellig en warm.

Papieren kerstbol Papieren kerstbol € 9,99 – ZARA Home Shop het hier.

Met een glitterrandje Met een glitterrandje € 9,99 – H&M Home Set van 6. Shop het hier.

Papieren stad Papieren stad € 11,94 – Maisons du Monde Set van 6. Shop het hier.

Ronde waaier Ronde waaier € 1,95 – casa Shop het hier.

Heb je nog wat restjes behangpapier of glanzend knutselpapier liggen? Dan kun je ook makkelijk zelf papieren kerstballen maken. In onderstaande video toont Libelle-stylist Harald je hoe je dat doet!

Kerstballen maken

Niets zo origineel natuurlijk als je kerstballen zelf maken. Het enige wat je nodig hebt is een paar witte of doorzichtige exemplaren, en je kunt je creativiteit de vrije loop laten gaan! Nood aan wat inspiratie? In onderstaand artikel geven we je 15 ideetjes om je kerstbollen te versieren.

