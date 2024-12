Zelf maken: 9x kerstversiering van klei

Zin om je eigen kerstversiering te maken van klei? Rol, boetseer, snij, stempel en rijg zelfgemaakte hangertjes tot feestelijke blikvangers van formaat.

9x kerstversiering van klei om zelf te maken

1. Huisjes aan de kant

Zoveel ideeën voor deze leuke hangertjes! Knoop ze rond je servetten, hang ze in je kerstboom of maak er een leuke slinger van.

Zo maak je ze

Rol met de deegroller een stuk witte zelfhardende klei uit tot een dikte van ± 0,5 cm. Leg er een stukje kant op en rol er opnieuw over, zodat je het motief in de klei drukt. Verwijder de kant en druk met een uitsteekvormpje (bijv. bij deleukstetaartenshop.be) huisjes uit. Maak een gaatje met een rietje, laat drogen en knoop mooie touwtjes door de gaatjes.

2. Boompje rijgen

Simpel, maar met veel effect: voor deze kerstboomhangers met 3D-effect rijg je verschillende laagjes klei op elkaar.

Dit heb je nodig

• witte zelfhardende klei • deegroller • uitsteekvormen in sneeuwvlokvorm, setje van 5 formaten (bijv. van ZijTak bij bol.com) • schaar • goudkleurige acrylverf (bijv. bij ava.be) • penseeltje • wit macramétouw 2 mm (bijv. ‘Durable Macramé’, handwerkwinkels).

Zo maak je het

Rol een stuk klei uit tot een dikte van ± 0,5 cm. Steek er 5 sneeuwvlokken uit, van elk formaat een. Maak met de punt van een schaar in het midden een gaatje voor het macramétouw straks. Rol 4 ronde kralen Ø ± 1 cm voor de tussenstukjes en maak er ook een gaatje in. Laat alles drogen. Schilder met goudverf takjes en andere motieven naar keuze op de sneeuwvlokken. Knip een stuk wit macramétouw Ø 2 mm van ± 40 cm, plooi het dubbel, haal de lus door de grootste stervorm en leg er een dubbele knoop onder, zodat de losse eindjes nog ± 5 cm lang zijn. Rijg een van de kralen bovenop de basisvorm, dan de iets kleinere sneeuwvlokvorm, dan weer een kraal en werk zo alle onderdelen op. Leg boven de laatste kraal nog een knoop. Zo ontstaat een ophanglus.

PERFECT UITGEROLD Wil je dat de plak klei overal precies even dik is, rol hem dan uit tussen 2 even dikke platte houten latjes die je naast de klei legt, zodat de deegroller over beide latjes heen kan rollen.

3. K(l)eigoede kerstballen

Laat je fantasie de vrije loop en versier kerstballen van klei met goud- of zilververf, en eventueel een beetje glitter.

TIP! Dit is ook een ideaal project om kleine kinderhandjes mee te laten helpen.

Zo maak je ze

Rol witte zelfhardende klei uit tot een dikte van ± 0,5 cm en steek er met uitsteekvormpjes (bijv. bij deleukstetaartenshop.be) kerstballen uit. Maak met een rietje bovenaan een gaatje. Gebruik een kartelrandroller (bijv. ‘Multi ribbon cutter’ bij bol.com) om gekartelde lijntjes, ruitjes, enz… te maken. Laat de klei drogen en versier met metallic verf en glitters. Knoop goudkleurige touwtjes (bijv. bij ava.be) door de gaatjes om de kerstballen aan op te hangen.

4. Lieve labeltjes

Hoe meer cadeautjes er onder de boom liggen, hoe handiger het is dat je er de naam van de gelukkige ontvanger op kunt vinden. Maak er zelf labeltjes voor: sober, stijlvol en persoonlijk!

Zo maak je ze

Rol witte zelfhardende klei uit tot een dikte van ± 0,5 cm. Leg een theedoek over de klei en ga er nog een keer over met de deegroller voor een mooie structuur op de klei. Steek er vormpjes naar keuze uit en druk er met alfabetische stempels (bijv. bij pipoos.be) een woord of naam in. Maak een gaatje, laat de labels drogen, knoop er een touwtje door en hang ze aan je pakjes.

5. Krans anders

Geen groene vingers? Vlecht een sobere witte krans van klei en geef hem hulstblaadjes en een luxueuze gouden strik.

Dit heb je nodig

• witte zelfhardende boetseerklei • deegroller • mesje • hulstbladuitsteekvormpje (bijv. bij bol.com) • knutsellijm • bladgoudsnippers (bijv. bij schleiper.com) • penseel of zacht borsteltje • lint of touw

Zo maak je het

Rol voor de krans 3 slierten klei van ± 80 cm lang en met Ø ± 2 cm, leg ze verticaal naast elkaar voor je neer op tafel, vlecht ze en verbind de uiteinden door de klei een beetje samen te drukken. Rol voor de strik een stuk klei uit tot ± 0,5 cm dik. Snij voor de lussen 1 reep van 5 x 22 cm uit, vouw de uiteinden naar het midden, knijp de ‘knoop’ een beetje samen en keer de strik om. Snij een rechthoekje van 3 x 5 cm, leg dit over het knooppunt en druk aan. Snij voor de linten van de strik 1 reep van 3 x 18 cm en vouw hem in het midden, zodat de beide uiteinden uit elkaar gaan. Snij de uiteinden schuin bij, leg de strik er bovenop en druk het geheel goed aan. ‘Plak’ de strik met een beetje water op de krans waar beide uiteinden samen komen. Steek met het hulstbladvormpje 4 blaadjes uit en kerf er met het mesje nerven in. Plak er met een beetje water telkens 2 op enkele centimeters naast de strik en laat ze elkaar een beetje overlappen. Rol 6 bolletjes klei en plak telkens 3 ‘hulstbessen’ met wat water aan de blaadjes. Smeer de strik en hulstbessen in met lijm en bekleed met bladgoudsnippers, die je met een schoon, zacht penseel voorzichtig aandrukt. Hang de krans op met een stevig lint of mooi touwtje.

6. Glitter & glamour boom

Deze decoratieve muurhanger in de vorm van een kerstboom met gouden slinger, glittersterren en -ballen, kan de concurrentie aan met elk echt opgetuigd exemplaar.

Dit heb je nodig

• witte zelfhardende boetseerklei • deegroller • aardappelmesje • liniaal • borduurnaald met stompe punt • stervormige steekvormpjes • ronde dop van dikke stift of lijmstift • dunne goudkleurige ijzerdraad • kniptangetje • goudkleurige acrylverf (bijv. bij ava.be) • penseel • knutsellijm • glitters (bijv. bij action.be)

Zo maak je het

Rol een groot stuk klei gelijkmatig uit tot een dikte van ± 0,5 cm en snij er met een aardappelmesje en liniaal een driehoek uit met een basis van 18 cm en een hoogte van 25 cm (of andere afmetingen naar keuze). Snij de driehoek horizontaal in 4 delen, snij uit de kleiresten nog een ster als piek en een kegelvormige stam. Maak gaatjes om de delen straks met elkaar te verbinden. Trek uit de losse pols met het mesje gebogen lijnen als slinger op de 4 delen van de kerstboom. Druk naar eigen smaak hier en daar een stervorm in de klei, en maak voor de minikerstballen rondjes met de dop van een stift. Laat de klei drogen. Knip 5 eindjes ijzerdraad en verbind alle delen van de kerstboom – van stammetje tot ster – met elkaar door de ijzerdraadjes door de gaatjes te halen en de uiteinden om de draad te wikkelen. Knip nog een ijzerdraadje, haal het door het bovenste gaatje in de ster, maak een lus en wikkel de uiteinden vast. Doe een beetje knutsellijm in de ster- en kerstbalvormpjes en strooi er glitters in. Schilder de delen tussen de gebogen lijnen met goudverf. Laat goed drogen en hang de kerstboom op.

7. Twinkelmobiel

In de kinderkamer, in de hal of gewoon in de keuken: voor deze mooie sterretjesmobiel vind je altijd een leuk plekje in huis.

Zo maak je het

Rol een stuk witte zelfhardende klei uit tot een dikte van ± 0,5 cm. Steek er met uitsteekvormpjes een 24-tal sterren in verschillende formaten uit. Laat ze goed drogen, omwikkel elk sterretje met dunne goudkleurige ijzerdraad die je op verschillende lengtes afknipt en hang de sterretjes aan een goudkleurige metalen ring (bijv. bij debanier.be). Hang ten slotte de mobiel met 3 stukken ijzerdraad van gelijke lengte op aan een haak.

8. Magische maretak

De gewoonte om elkaar onder een sierlijke maretak te kussen, heeft iets magisch. Met deze mooie zelf geboetseerde maretak met sneeuwwitte blaadjes en bessen breng je instant magie in huis.

Dit heb je nodig

• witte zelfhardende boetseerklei (hobbywinkel) • deegroller • aardappelmesje of bladvormige steekvormpjes • borduurnaald met stompe punt • stevige goudkleurige ijzerdraad (hobbywinkel) • kniptangetje

Zo maak je het

Rol een stuk klei uit tot een dikte van ± 0,5 cm en steek of snij er een 20-tal blaadjes uit; laat de blaadjes hier en daar zacht krullen. Rol ook een 15-tal ronde kralen Ø 8 à 10 mm. Prik met de borduurnaald een gaatje in de blaadjes en de kralen en laat goed drogen. Knip een stuk ijzerdraad van ± 60 cm, rijg er een blaadje aan tot in het midden, plooi de ijzerdraad dubbel en draai beide draden een paar keer rond elkaar, tegen het blaadje aan. Rijg aan een van beide draden een tweede blaadje tot tegen het eerste aan en draai opnieuw beide ijzerdraden rond elkaar. Wikkel de beide draden verder om elkaar heen. Knip een nieuw stukje ijzerdraad van ± 15 cm. Rijg er een kraal aan tot in het midden, plooi de ijzerdraad dubbel en wikkel beide draden goed om elkaar heen. Bevestig de kraal ± 7 cm onder de blaadjes door alle ijzerdraden samen te wikkelen. Herhaal stappen 2 en 3 voor een tweede takje, bestaande uit 1 of 2 blaadjes en een kraal, en voeg het samen met het eerste door alle draden samen te wikkelen. Je eerste volledige tak is af. Maak op dezelfde manier een 7-tal takken, waarvan je de uiteinden rond elkaar wikkelt. Maak een lus van een paar korte ijzerdraden en wikkel de uiteinden rond het uiteinde van de takken. Hang de maretak op.

9. Wat ‘n juweeltje!

Stop je oorbellen niet weg in een doos, maar laat ze schitteren aan een zelfgemaakte kerstboomhanger.

CADEAUTIP! Maak er een voor jezelf en geef er ook eentje aan je moeder, zus of beste vriendin. De vorm kun je variëren: een simpele ronde hanger is ook mooi.

Zo maak je het

Rol witte zelfhardende klei uit tot een dikte van ± 0,5 cm. Teken een kerstboom op papier en knip uit. Leg het patroon van de kerstboom op de klei, snij uit en maak er naar eigen inzicht gaatjes in. Maak ook een gaatje voor de ophanglus. Laat drogen en knoop een eindje goudkleurig touw door het bovenste gaatje.

Restje klei? Wikkel het in een plastic zak die je goed dichtknooopt, of stop het in een plastic doosje of emmertje dat je luchtdicht kunt afsluiten.

