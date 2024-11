€ 20 (vanaf) – BattleKart

BattleKart combineert elektrisch karten, videogames en augmented reality op een unieke manier. Geef gas aan boord van een elektrische kart en rij over een piste waar verschillende circuits, bonussen en spelmodi op de vloer worden geprojecteerd! In België vind je vestigingen in o.a. Antwerpen, Brussel, Gent en Genk. Bekijk het hier.