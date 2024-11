Zelf creëren is zo’n plezierig en fijn gevoel. En al zeker wanneer je met je handen een stukje natuur in huis kunt halen. Bloemschikken is dan ook ontspannend en maakt van december een nog feestelijkere maand. Wil je graag zelf een kerstkrans maken? Bloemenexpert Gudrun en crea-redacteur Leila helpen je op weg!

DIY-kerstkransen: welke kies jij?

Bloemenexpert Gudrun Cottenier van bloemenschool De Groene Verbeelding en Libelle crea-redacteur Leila Rasson geven je inspiratie in deze makkelijke video’s en DIY’s. Wil je zelf een kerstkrans maken? Ontdek dan zeker deze mooie kerstkransen en ga ermee aan de slag!

1. Een kerstkrans met vleugje zilver



2. Takkenkrans



3. Winterkrans op tafel



Zo’n leuke kerstkrans met rozenbottels brengt elke tafel helemaal in kerstsfeer. Ontdek het stappenplan hier.

4. Groene kerstkrans aan de deur



Een groene kerstkrans met een vleugje paars, dat is een prachtige combinatie! Ga zelf aan de slag met onze tips.

5. Krans met dennenappels

Wil je graag een iets neutrale krans aan de deur hangen? Dan zit je met deze winterkrans helemaal goed! De dennenappels zorgen voor een natuurlijke en gezellige uitstraling. Bloemiste Gudrun legt het je hier allemaal uit.

6. De ultieme klassieker

Wat wij onder een kerstklassieker verstaan? Rood, wit, zuurstokken, veel groen én een heel grote strik natuurlijk! Ontdek hier de stap-voor-stap omschrijving.

7. De kleurrijke fellerd

Deze kerstkrans staat garant voor geur en kleur! Fuschia, oranje, geel: hoe feller, hoe vrolijker! Maak hem helemaal zelf en volg deze werkomschrijving.

8. De boho-naturel

© Annelies De Weerdt

Mix Scandinavisch met Ibiza en je krijgt deze prachtige kerstkrans. Heel eenvoudig zelf te maken dankzij deze werkomschrijving.

Geef eens een bloemschikbox cadeau

Op zoek naar een fijne tip voor een creatieveling? Dan is een bloemschikbox misschien wel een goed idee. Gudrun Cottenier van bloemenschool De Groene Verbeelding stelt er zo elke maand eentje samen met de mooiste bloemen van dat moment.

Al het materiaal dat je nodig hebt voor een eigen unieke creatie vind je erin terug: van het kleinste krammetje tot kraakverse bloemen en ander groen. Mét een handige stap-voor-stapbeschrijving en een videotutorial die je een paar dagen voor de ontvangst van je box via mail ontvangt.

Je hoeft de box enkel uit te pakken, je groene vingers boven te halen en het bloemschikken kan beginnen! Een bloemschikbox met alle nodige materialen inclusief verzending kost 65 euro. Alle info vind je hier.

Met dank aan bloemenschool De Groene Verbeelding voor de mooie filmlocatie.

