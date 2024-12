Zelfzorg tijdens de feestdagen: zo vergeet je jezelf niet in het feestgedruis

Van het ene kerstfeest naar het andere hollen, een perfect menu op tafel toveren en zorgen dat iedereen van het gezin zich onberispelijk gedraagt aan de zoveelste feestdis. Laten we eerlijk zijn: de feestdagen brengen ook al eens wat stress met zich mee. Hoe bouw je toch wat zelfzorg in? Wij vroegen het aan onze lezeressen en delen hier hun gouden tips.

Zelfzorg tijdens de feestdagen: 10 tips van onze lezeressen

Wij vroegen aan onze lezeressen hoe zij dat aanpakken: zelfzorg tijdens de feestdagen. Van een betere taakverdeling tot de familie aansporen tot een wandeling: dit zijn de tips van onze lezeressen.

Een goede planning

Felicia: “Ik denk op voorhand goed na over de planning. Het is verleidelijk om op ieder feestje zonder nadenken ‘ja’ te antwoorden, maar van het ene feest naar het andere rennen, is simpelweg niet ontspannend. We gaan daarom bij elke meter, peter, oma en opa langs, maar niet altijd op de feestagen zelf. Ik vond het vroeger moeilijk om mijn familie en vrienden voor te stellen op andere momenten te vieren, maar ook zij ervaren het is als een té drukke periode en verkiezen dus een betere spreiding.”

Minder op mijn smartphone

Charlotte: “Ik kan het niet laten om de hele tijd op mijn smartphone te scrollen. Of je nu wilt of niet, je vergelijkt jezelf toch met anderen. Daarom is mijn voornemen deze feestdagen om minder op mijn smartphone bezig te zijn. En dat hoop ik meteen door te trekken naar volgend jaar toe.”

Verdeel de taken

Linda: “Mijn grootste nachtmerrie? Op 24 december door een overvolle supermarkt rennen om nog snel mijn kerstmenu bij elkaar te sprokkelen. Ik heb daar twee oplossingen voor. Ten eerste winkel ik minstens enkele dagen – liefst een week – op voorhand en als het even kan, vermijd ik de weekends. Ten tweede neem ik niet meer een heel menu voor mijn rekening, maar vraag ik mijn gasten om een gang te voorzien. Het levert echt minder stress op als ik enkel gevulde kalkoen hoef te voorzien, en mijn zus zich bezighoudt met hapjes en mijn mama met het dessert. Veel minder werk en even gezellig.”

Afspraken rond cadeautjes

Els: “Voor velen is het leuk om het perfecte geschenkje uit te zoeken voor die ene tante of die geweldige zus. Voor mij absoluut niet. Ik krijg stress bij het idee van de overvolle winkelstraten, en tob achteraf of mijn ontvangers wel tevreden zijn. Om naar te zwijgen van de vraag: ‘zou ik voor dat ene nichtje nu een cadeautje moeten voorzien of niet?’ Want laten we eerlijk zijn: hoe meer cadeautjes er worden gegeven, hoe meer anderen zich ook verplicht voelen om volgend jaar ook met iets aan te komen zetten. Vorig jaar heb ik mijn gevoel op tafel gegooid, en hoewel sommigen vonden dat ik de kerstmagie verbrak, waren er heel wat familieleden die het met me eens waren. Daarom zijn er dit jaar heel concrete afspraken: we trekken een naampje, wie wilt mag een lijstje voorzien en we werken met een vast budget. Zo is er geen onzekerheid meer. Mijn moeder is de gemakkelijkste klant: haar doen we elk jaar rond Nieuwjaar een abonnement op Libelle cadeau: zij is een jaar lang gelukkig en wij moeten niet zoeken het perfecte cadeau: win-win.

Durf nee zeggen

Ilse: “Wij zijn een plusfamilie met vijf kinderen. Het is heel gezellig bij ons, maar tijdens de feestdagen begint het gepuzzel. Oma A wil de kinderen op Kerstmis zeker zien, opa B vindt dat ze het diner zeker niet kunnen missen. En natuurlijk moeten we ook rekening houden met de kinderen hun mama en papa. Eén tip voor andere plusfamilies: leer gewoon nee zeggen. Je kunt niet overal tegelijk zijn, en er zijn maar zoveel maaltijden die de kinderen verorberd kunnen krijgen. Soms moet je iemand teleurstellen, maar dan ga je op een ander moment langs of zorg je dat de verdeling volgend jaar weer anders ligt. Het moet vooral gezellig zijn, toch?

Plan tijd voor jezelf

Margot: “We plannen heel onze agenda vol om iedereen te zien en tevreden te houden. Dit jaar pak ik het anders aan: ik plan ook tijd met mezelf in. Op die momenten ga ik pas écht genieten van het eindejaar: een goed boek, een podcast over zelfzorg of een uurtje in bad, laat maar komen!

Bewust met voeding

An: “Ik voel mij altijd volledig opgeblazen na al die maaltijden. Sinds een paar jaar ben ik tussendoor heel bewust met voeding bezig: ik maak lekkere soep en voorzie gerechten met veel groenten. Dat heeft zo’n grote impact op hoe ik me voel!

Geen alcohol voor mij

Pina: “Ik heb nooit extreem veel gedronken, maar tijdens de feestdagen neem ik meestal wel een glas. Niet omdat ik het zo lekker vind, wel om mee te doen. Maar ik merk steeds dat ik de dag erna moe en kribbiger ben. Daarom drink ik dit jaar geen alcohol, ook niet als ik daarover opmerkingen krijg.”

Wandelen met de familie

Leen: “Ik wil niet de hele tijd aan een saaie tafel zitten. Daarom stel ik altijd voor om te gaan wandelen. Wie mee wilt, gaat mee, wie geen zin heeft, blijft thuis. Veel gezelliger toch. Voor mij is dat ook een stukje zelfzorg: initiatief nemen om de feestdagen zo in te richten zoals jij het leuk vindt.”

De kinderen loslaten

Patricia: “Ik ben als mama nogal perfectionistisch. Ik wil dat de kinderen er goed uitzien, dat ze zich voortreffelijk gedragen en dat iedereen zich amuseert. Maar dat zorgt vaak dat ik op het kerstfeest de hele tijd bezig ben met ieders noden, behalve die van mezelf. Dit jaar neem ik me voor om meer los te laten: als mijn tante voor Millie wilt zorgen, laat ik ze doen! En als de kinderen geknoeid hebben op hun nieuwe trui, trek ik me er lekker niets van aan. Nu nog waarmaken, dat voornemen.

