Een centje als cadeau wordt dikwijls enorm geapprecieerd. Zoek je nog naar een alternatief voor die simpele witte enveloppe, en ben je graag creatief bezig? Laat je dan inspireren door deze manieren om geld cadeau te geven.

Geld cadeau geven

In deze video tonen we 3 originele manieren om geld cadeau te geven: een waardevol wenskaartje, chique snoepjes en een sierlijke centenfee.



Meer inspiratie om geld cadeau te geven:

Vuurwerk



Plak aan het ene uiteinde van een wc-rolletje langs de hele omtrek strookjes gouden lint. Bedek de rest van het wc-rolletje met inpakpapier. Maak tot slot met een stuk zwart papier een kegelvorm en plak deze op het wc-rolletje. Stop een geldbriefje in het wc-rolletje, bind de lintjes vast, en klaar!

Engeltje



Ben je een ervaren creatieveling en wil je deze kerst je origamikunsten bovenhalen? Dan zijn deze schattige engeltjes een leuke en originele manier om geld cadeau te geven. In bovenstaande video tonen we je alle stapjes.

Kaartje met pakje



Vouw een geldbriefje in de vorm van een cadeautje, zoals in de video hierboven. Plak het geldcadeautje aan de binnenkant van een mooie kerstkaart en werk af met een stukje cadeaulint.

Sneeuwman



Geef een schattige sneeuwman een origineel extraatje door mini-wanten te vouwen met twee geldbriefjes. Glimlach bij de ontvanger gegarandeerd! Hoe je zo’n wanten vouwt, zie je in de video hierboven.

Snoepjes



Maak een torentje van 2 euromunten en pak in met inpakpapier. Gebruik vervolgens doorzichtige folie en plakband om het torentje in te pakken als een snoepje.

Sokjes



Ook deze sokjes zijn een superschattige en originele manier om geld cadeau te geven. En helemaal niet zo moeilijk om te maken! In bovenstaande video zie je hoe je eraan begint. Hang de sokjes met kleine wasknijpers aan een touwtje, plak op een stuk papier en stop alles in een mooie fotokader.

Creatieve kerstboompjes

Neem een houten stokje en kleef er bovenaan een papieren ster op. Rol geldbriefjes strak op en maak ze aan het stokje vast met een groen ijzerdraadje.

Verrassende snoeppot

Neem een lege bokaal en steek er een wc-rolletje in. Hierin stop je het geld. De zijkanten vul je op met gekleurde snoepjes. Versier je pot of pak ‘m feestelijk in.

Persoonlijke kerstbal

Dit cadeau maak je met een lege kerstbal die je kunt openmaken en versieren. Je vindt ze bij Ava of een andere hobbywinkel.

Prikken maar

Vul een lege ballon met confetti en opgerolde geldbriefjes. Blaas ‘m op (eventueel met helium) en je bent klaar!

Originele kader

Neem een blad papier en schrijf er een leuke boodschap op. De hartjes kun je vouwen volgens deze manier en kleef je vervolgens op het papier. Kader je pronkstukje in en geef het trots af.

Zeg het met een bloemetje

Neem een kader en ga aan de slag met bloemen die je ofwel zelf maakt, ofwel kant-en-klaar koopt in de hobbywinkel. Vouw de geldbriefjes als bloemblaadjes en kleef ze erachter. Schrijf de naam van de ontvanger sierlijk in het midden of print ‘m uit.

Klaar voor die grote reis

Geef je een geldbedrag aan iemand die aan het sparen is voor een grote reis? Dit geschenk is vast welkom! Ga aan de slag met een wereldkaart waar je de landen uitsnijdt. Plak er de geldbriefjes mooi achter en kader het in.

Leuk pakketje

Wc-rolletje over? Tover het om in een vrolijk pakketje! Vouw het zoals op de afbeelding hierboven en werk af met repen papier en leuke lintjes.

Boodschap in een fles

Dit prachtstukje is makkelijker om te maken dan je denkt. Vul een fles met zand en leg er enkele schelpen in. Die kun je zelf rapen op het strand, maar ook kopen bij de hobbywinkel. Leg er opgerolde biljetten in en sluit je fles af met een leuk kaartje.

Geldpralines

De volgende keer dat je pralines eet, kun je de doos bewaren om er dit originele cadeau mee te maken. Vouw je geldbiljetten in verschillende vormen en leg ze in de pralinedoos. Wat een fijne verrassing!

Nog op zoek naar leuke kerstcadeautjes? Die vind je hier.

Camera en videomontage: Hans De Groef & Jill Verheyden • Met dank aan Bloemenschool De Groene Verbeelding voor de mooie opnamelocatie.

Nog meer DIY-inspiratie voor kerst:

