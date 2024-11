Typische Thanksgiving-gerechten: 25x smullen

We hebben soms de neiging de Amerikaanse keuken te vereenvoudigen tot fastfood. Nochtans heeft ze heel wat verrassende en lekkere specialiteiten. Zeker wanneer je de Thanksgiving-feesttafel bekijkt. En ook al heeft de Vlaming niets met deze feestdag te maken, proberen we toch met alle plezier deze recepten.

Wat wordt er op Thanksgiving gevierd?

Thanksgiving is de dag dat Amerikanen bedanken voor de oogst en andere goede dingen in het leven. Dat wordt traditioneel gevierd met een uitgebreid diner.

De feestdag wordt elke laatste donderdag van de maand november gevierd en gaat de laatste jaren gepaard met ‘Black Friday’, dé dag waarop je koopjes kunt doen in alle winkels.

Typische Thanksgiving-gerechten

Meestal komt er een grote, gevulde kalkoen op tafel, die wordt vergezeld van meerdere bijgerechten zoals aardappelpuree, spruitjes en veenbessensaus. Je hoeft die bijgerechten niet per se apart te houden, maar kunt evengoed een spruitensalade met veenbessen klaarmaken, of gegrilde maïs met spruitjes.

Zet ook zeker genoeg dressings en sausjes op tafel! Het is traditie om de stukjes kalkoen of de puree te overgieten met gravy.

Als afsluiter wordt er steevast gekozen voor een pompoentaart of een overheerlijke appeltaart.

1. Kalkoen

2. Aardappelpuree

3. Zoete aardappel

4. Veenbessen

5. Spruitjes & maïs

6. Pompoentaart & appeltaart

Meer lekkers vind je hier:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!