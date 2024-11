Restjes eiwit: 7 originele ideeën om van te genieten

Je kent het wel: je hebt taart gebakken, maar daarvoor had je meer eidooiers nodig dan eiwitten. Wat doe je dan met de restjes eiwit? Zonde om zomaar weg te gooien, toch? Onze tips:

1. Maak meringue met restjes eiwit

Helemaal hip tegenwoordig, dus waarom zou je je er niet een keertje aan wagen? Maak frambozenmeringues, kransjes van meringue, chocolademeringuehartjes of een feestelijke pavlova met die restjes eiwit!

2. Bak koekjes

Nog een snoepje bij de koffie? Gebruik je eiwitten voor macarons, bokkenpootjes of kokosrotsjes.

3. Top een taart met schuim

4. Maak îles flottantes

Een klassieker uit de Franse keuken. Aan de slag?

5. ‘Lijm’ voor zaadjes op je zelfgebakken brood

Zorg ervoor dat je sesamzaadjes of maanzaadjes goed op je brood blijven plakken. Dat doe je door het brood te bestrijken met losgeklopt eiwit, alvorens je de zaadjes erover strooit. Ideaal als je maar een heel klein beetje eiwit over hebt.

6. Maak een luchtige mousse

Altijd lekker! Witte chocolademousse met rice krispies voor de zoetekauwen of forelmousse voor de hartige eters.

7. Vries ze in

Eiwitten kun je nog 2 dagen in de koelkast bewaren, maar je kunt ze ook invriezen. Handige tip: doe de eiwitten in aparte doosjes of ijsblokjesvormpjes en bewaar ze daarna in een doos of een diepvrieszakje in de vriezer. Zo kun je ze straks makkelijk doseren. Eiwit blijft in de diepvriezer nog 3 maanden goed.



