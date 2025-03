Had je het al gemerkt? Libanees koken is hot! Met ingrediënten zoals granaatappel, za’atar en sumak krijg je een instant vleugje exotiek in je bord. Ontdek de typische smaken en gerechten hier!

Typische ingrediënten uit de Libanese keuken

Sumak (smaakt citroenachtig)

Za’atar (een kruidenmengsel met tijm en sumak dat vooral op brood wordt gegeten)

Granaatappel

Kikkererwten

Bulgur of couscous

Sesampasta of tahin

Geitenkaas

Munt

Komijn

Citroen

Libanese gerechten: wat staat er op de menukaart?

Hummus: een dip gemaakt van kikkererwten en tahin

Falafel: kikkererwtenballetjes

Taboulé: een salade van bulgur met blokjes tomaat, komkommer en veel verse kruiden

Kishk: een mengsel van gefermenteerde bulghur met yoghurt

Baba ganoush: een dip van geroosterde aubergines

Fatoush: een salade met stukjes gebakken pitabrood

Labneh: uitgelekte yoghurt op smaak gebracht met kruiden

Baklava: de gebakjes die ook in de Griekse en Turkse keuken populair zijn

