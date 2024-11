Vegetarisch koken à la Ottolenghi: 10 onmisbare smaakmakers

De keuken van Yotam Ottolenghi staat al jaren hoog aangeschreven bij het grote publiek. Jong en oud zijn fan van zijn overheerlijke gerechten vol nieuwe ingrediënten en smaken. Wil jij ook vegetarisch koken à la Ottolenghi? Dan doe je er goed aan om deze 10 smaakmakers in huis te halen.

Veel groenten, héél veel smaak

Wie aan Ottolenghi denkt, denkt direct aan smaak in overvloed. En dat is wat zijn vegetarische gerechten zo populair maakt. Zelf ontdekte hij een wereld van ingrediënten en technieken, gerechten en vaardigheden die hem inspireerden en stimuleerden. Vegetarisch koken saai? Ottolenghi wéét dat dat niet klopt.

De bekende chef ging op zoek naar enkele ultieme smaakbommetjes die zijn gerechten telkens naar een hoger niveau tilden. Niet alles is even makkelijk te vinden, maar het is zeker de zoektocht waard om ze in huis te halen.

De lekkerste smaakmakers van Ottolenghi

1. Rozenharissa

Harissa heb je vast wel al eens gezien of geproefd. Het is een behoorlijk pikante chilipasta van rode pepers, knoflook en heel wat specerijen zoals komijn en karwij. Rozenharrissa is zo’n beetje het gematigde broertje ervan. De toevoeging van rozenblaadjes aan harissa zorgt voor een bloemige, zoete smaak die de pittigheid tempert. Ideaal dus om een licht pikante toets toe te voegen aan je maaltijd, heerlijk!

2. Hibiscusbloemen

Hibiscusbloemen kennen we vooral uit zoete theemixen, maar Ottolenghi voegt ze ook toe aan zijn gerechten. De bloemetjes zorgen enerzijds voor een mooie, roze kleur en anderzijds geven ze een lichtzure smaak af. Visueel heel leuk om bijvoorbeeld frisco’s of mocktails te maken.

3. Tamarindepasta

Tamarindepasta zie je steeds vaker opduiken in kookboeken. Deze pasta, gemaakt van tamarinde, heeft een zurige en fruitige smaak, waardoor het een ideale smaakmaker is in sauzen, marinades en stoofpotjes.

4. Witte miso

Net zoals rode en zwarte miso wordt de witte gemaakt van gefermenteerde sojabonen. Maar het grote verschil is een getemperde smaak. Wie de rode en zwarte miso te zout en gefermenteerd vindt, zal met de witte variant meer z’n gading vinden.

5. Gochujang-chilipasta

Je zult het vast wel al gemerkt hebben, maar Ottolenghi gebruikt vaak pasta’s op basis van gefermenteerde producten. Zo ook deze gochujang, een Koreaanse chilipasta. De pittige en uitgesproken smaak ervan ontstaat uit rijst, gefermenteerde sojabonen en chilipepers.

6. Urfa-chilivlokken

Deze zwarte chilivlokken vind je meestal in de winkel onder de naam ‘isot biber’, wat wijst op de Turkse oorsprong ervan. De pepers wordt zongedroogd, waardoor ze zwart uitslaan en een licht rokerige smaak krijgen. Ideaal om een slaatje of ovengeroosterde groenten op smaak te brengen.

7. Tahin

Wie vaak hummus maakt, heeft vast wel een potje tahin staan. Deze pasta van gemalen sesamzaad vormt de ideale basis voor een dressing, maar geeft ook een verrassend accent aan vertrouwde desserts.

8. Zwarte knoflook

Gebruik zwarte knoflook zeker niet zoals je gewone look gebruikt. De smaak is helemaal anders. Net zoals bij meerdere van de smaakmakers uit deze lijst gaat het hier om de gefermenteerde variant. Daardoor is het een pak milder, zoeter en meer umami van smaak. Perfect om een schaal vol ovengeroosterde groenten om te toveren tot een smaakexplosie.

9. Ingemaakte citroen

Fan van een pure, volle citrussmaak? Dan zijn ingemaakte of gekonfijte citroenen zeker iets voor jou. Strooi wat zeste over een slaatje of gebruik het citroensoep om de lekkerste mayonaise te maken.

10. Kardemonpoeder

Met z’n gemberachtige smaak past kardemon perfect bij zowel hartige als zoete gerechten. Het is dan ook al enige tijd een basisproduct in de Ottolenghi-keuken. De frisse, bloemige smaak zorgt voor een warm en tegelijk lichtpikant aroma dat een gerecht telkens de nodige diepte geeft.

