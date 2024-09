Overnight oats: ken jij dat al?

Ben jij ook zo’n chaoot in de ochtend die altijd net iets te weinig tijd heeft voor een goed ontbijt? Dé ultieme oplossing: overnight oats! Waarom? Dat ontdek je hier!

Overnight oats: een trendy ontbijtoptie die niet alleen je ochtenden, maar ook je smaakpapillen veroveren, dit omdat ze niet alleen makkelijk en voedzaam zijn, maar ook eindeloos veelzijdig en lekker.

Hoe maak je overnight oats?

Het idee is dus om havermout te combineren met je favoriete melk of plantaardige variant, een beetje yoghurt voor extra romigheid en dan een lading aan heerlijke toppings. Je laat het ’s nachts in de koelkast staan en voilà: ’s ochtends heb je een perfect ontbijt, klaar om van te genieten. Geen haasten, geen gedoe, gewoon puur genot in een potje!

Waarom overnight oats?

Supersnel & makkelijk : Het enige wat je hoeft te doen, is de avond van tevoren alles in een potje te doen en even te roeren. Dat is het! De volgende ochtend hoef je alleen maar je lepel erbij te pakken.

: Het enige wat je hoeft te doen, is de avond van tevoren alles in een potje te doen en even te roeren. Dat is het! De volgende ochtend hoef je alleen maar je lepel erbij te pakken. Gezond & voedzaam : Havermout zit boordevol vezels, die goed zijn voor je spijsvertering en je langer een vol gevoel geven. Voeg wat fruit, noten en zaden toe en je hebt een krachtig, voedzaam ontbijt.

: Havermout zit boordevol vezels, die goed zijn voor je spijsvertering en je langer een vol gevoel geven. Voeg wat fruit, noten en zaden toe en je hebt een krachtig, voedzaam ontbijt. Eindeloze variaties : Hou je van klassiek met banaan en honing of ga je liever voor exotisch met kokos en bessen? Of wat dacht je van eentje met chocolade? Met overnight oats kun je eindeloos variëren en elke dag iets nieuws proberen.

: Hou je van klassiek met banaan en honing of ga je liever voor exotisch met kokos en bessen? Of wat dacht je van eentje met chocolade? Met overnight oats kun je eindeloos variëren en elke dag iets nieuws proberen. Perfect voor meal prep: Je kunt gerust meerdere porties in één keer maken, zodat je een paar dagen vooruit kunt. Zo ben je altijd voorbereid, zelfs op de drukste ochtenden.

De lekkerste recepten voor overnight oats

Nog meer lekkere ontbijtjes

