Lekker licht: 15 overheerlijke couscoussalades

Wil je deze week graag lichte maaltijden op tafel toveren? Of ben je op zoek naar een gezonde lunch die je makkelijk thuis kunt klaarmaken? Met deze couscoussalades zit je sowieso goed!

Wat is couscous?

Couscoussalades worden vaak gezien als een gezondere variant van pastasalades, maar dat is niet het geval. Couscous is evenzeer een graanproduct dat wordt gemaakt van grofgemalen tarwemeel of -bloem. Dat wordt vermengd met water en vervolgens gerold tot kleine bolletjes, kleine pastabolletjes zou je kunnen zeggen.

In de winkel vinden we vooral gedroogde couscous, die je een paar minuten moet laten weken in kokend water. Die korte bereidingstijd maakt het tot een favoriet van wie weinig tijd heeft om te koken.

De lekkerste couscoussalades

Een frisse salade, een overheerlijk warm bijgerecht of in een stoofpotje: met couscous kun je werkelijk alle kanten op. Vandaag gaan wij voor supersnelle couscoussalades. Stuk voor stuk lekkere gerechten die in een mum van tijd klaar zijn!

