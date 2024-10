Met een goede bouillon als basis (en natuurlijk véél groenten) kun je 1001 heerlijke soepen bedenken. Maar hoe maak je er een complete maaltijdsoep van? Door er de volgende extra ingrediënten aan toe te voegen…

De lekkerste toevoegingen:

1. Knolgroenten en peulvruchten

Onze grootmoeders wisten het al: voeg een in blokjes gesneden aardappel bij de andere groenten, en de soep wordt lekker dik. Maar er zijn nog andere groenten die van nature je soep binden. Het geheime ingrediënt is zetmeel, en dat vind je ook in knolgroenten (zoals zoete aardappel, pompoen, courgette en pastinaak) en peulvruchten (zoals erwtjes en bonen). Voor maaltijdsoep waar je lepel écht in recht blijft staan.

2. Pastalettertjes en tapiocaparels

Ga je voor de kinderfavoriet? Pastalettertjes en andere kleine vormpjes, zoals elleboogjes, strooi je rechtstreeks in de soep. Ze garen dan mee terwijl je de soep doorwarmt. Andere pasta kan natuurlijk ook, maar hoe dikker, hoe langer het duurt voor hij gaar is. In dat geval kun je de pasta ook even van tevoren apart beetgaar koken.

Tapiocaparels, die gemaakt worden van de zetmeelhoudende cassaveknol, worden glazig als je ze kookt. Daarom zijn ze een mooi alternatief voor wie uitgekeken is op pasta in de soep. Ze zijn er in verschillende groottes én kleuren. De kleintjes horen vooral thuis in desserts, en dus ook in soep. Kook ze mee in de soep, of kook ze voor. Maar zet ze in dat geval niet op in koud water, want dan lossen ze gedeeltelijk op.

3. Allerlei graantjes en rijstkorrels

Voor wie houdt van graantjes, zijn de mogelijkheden oneindig: kies bijvoorbeeld voor tarwe, dat je in de winkelrekken kunt vinden in de vorm van couscous, bulgur, tarwekiemen of de voorgekookte hele tarwekorrels (type Ebly). Of ga voor maïskorrels, spelt- of havervlokken, quinoa, amarant, gierst of kamut. En natuurlijk is er ook nog rijst, dat al sinds mensenheugenis in soepen verwerkt wordt.

4. Krokante croutons en smeuïge kaas

Of je nu een sneetje stokbrood met kaas gratineert voor een lekkere homemade uiensoep, of je bakt croutons in olijfolie voor in de erwtensoep… een overheerlijk broodgarnituurtje gaat er altijd in. Gebruik oud brood of overschotjes van de kaasschotel. Zo hoef je niks weg te gooien.

5. Kruiden

Werk je soep af met wat fijngesneden kruiden zoals peterselie, koriander en/of kervel.

Maaltijdsoep om van te smullen

Nog meer genieten van soep:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!