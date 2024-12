Feestrecepten met pastinaak: 20x genieten

De vergeten groente is niet alleen een oergezonde wintertopper, pastinaak leent zich ook uitstekend voor feestrecepten. In een bijrol bij wild, gebraad of andere groenten, of als chique hapje of soepje. Twintig variaties op pastinaak met een feestelijke touch.

Pastinaak is een echte wintergroente die bij de eerste tekenen van de lente weer verdwijnt. Hij heeft zelfs de vrieskou nodig om die zoete, anijsachtige smaak te krijgen. December is het topmoment, net op tijd voor de eindejaarsfeesten. De pastinaak verdient dus absoluut zijn plaats in feestrecepten.

De groente kan immers chique en verrassend uit de hoek komen. Hij past prima bij luxueus vlees, gevogelte en wild en doet het goed op een spiesje of als hapje met andere feestelijke ingrediënten. Ook pastinaaksoep staat mooi op de feestdis, en als puree of frietjes geeft de winterwortel een leuke twist aan je klassieke gebraad. Met deze twintig gerechten kun je simpelweg alle kanten uit.

20 feestrecepten met pastinaak

