Seizoensgroenten in oktober: 25x smullen van het seizoen

Redactrice Jolien viert elke maand het seizoen. Ze vertelt met passie en plezier hoe je alles uit het seizoen haalt, welke producten op dit moment op hun best zijn én wat je ermee kunt doen in de keuken. Deze maand: de lekkerste seizoensgroenten en -fruit in oktober!

“In oktober is er een overvloed aan seizoensgroenten en -fruit. Geen maand waarin het lijstje van lokale gewassen zo lang is als oktober. Nochtans blijkt uit onderzoek dat mensen vaak naar dezelfde producten grijpen. Daag jezelf uit en neem eens een onbekendere groente mee.

Weet je niet wat ermee gedaan? Typ in de zoekbalk op libelle-lekker.be de groente in en je wordt bedolven met inspiratie. Hieronder vind je alvast 25 aanraders!”

Seizoensgroenten in oktober

Aardappelen, andijvie, artisjok, aubergine, bleekselder, bloemkool, broccoli, Chinese kool, courgette, groene selder, knolselder, koolrabi, kropsla, paddenstoelen, paprika, pastinaak, pompoen, prei, prinsessenbonen, raap, radijsjes, rammenas, rode biet, rodekool, savooikool, snijbonen, spinazie, spitskool, tomaten, ui, veldsla, venkel, warmoes, witloof, witte kool, wortelen.

Seizoensfruit in oktober

Appelen, bramen, druiven, frambozen, mandarijnen, meloen, peren, pompelmoes.

Nog meer genieten van het seizoen

