Herfstconfituur: aan de slag met vijgen, pompoen of witloof

Het confituurseizoen stopt niet na de zomer, want ook herfstgroenten en -fruit kan je inmaken tot heerlijke confituur, gelei en compote. Niet zeker hoe je dat doet? Wij verzamelden onze favoriete recepten.

Inmaken voor beginners

Inmaken is een methode om voedsel langer houdbaar te maken door het te conserveren in een mengsel van suiker, azijn, of zout. Bij het maken van confituur wordt fruit gekookt met suiker tot een dikke massa ontstaat, terwijl chutney vaak een zoetzure saus is van fruit, groenten en specerijen. Gelei maak je van vruchtensap en suiker, dat door het toevoegen van pectine een stevige, smeerbare structuur krijgt. Al deze technieken houden niet alleen producten langer goed, maar versterken ook hun smaken.

Herfstconfituur: recepten

Meer lekkers

