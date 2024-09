Fun met flespompoen: 20 recepten met butternut

Ben jij dol op flespompoen, oftewel butternutpompoen? Zet dan deze gerechten binnenkort op je menu.

De ene pompoen is de andere niet

Een butternutpompoen is herkenbaar aan zijn langwerpige, flesachtige vorm en lichte, beige schil. Het vruchtvlees is diep oranje en heeft een natuurlijke zoetheid, die versterkt wordt bij het koken of roosteren. Wat de butternut onderscheidt van andere pompoenen, is dat hij minder zaden bevat en daardoor meer bruikbaar vruchtvlees heeft. Daarnaast is hij makkelijker te schillen en te verwerken dan varianten zoals de kabocha of Hokkaido-pompoen. Door zijn romige textuur is hij bijzonder geschikt voor soepen, puree en ovengerechten.

Schillen of niet?

Een butternutpompoen hoeft niet per se geschild te worden, want de schil wordt zacht tijdens het koken of roosteren. Als je echter een gladde textuur wilt in gerechten zoals puree of soep, kan het handig zijn om de schil te verwijderen. Voor geroosterde stukken is de schil juist eetbaar en voegt het een lichte bite toe.

20 smakelijke recepten met butternut

Nog meer heerlijke recepten

