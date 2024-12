Hoeveel kaas hoort er op een kaasbordje?

Liever geen zoet dessert na een uitgebreid menu? Dan is een kaasbordje een goede keuze. Maar wat leg je erop, en hoeveel? Culiredactrice (en kaasfanaat) Sofie geeft raad.

Lezeres Sandra: “Hoe stel ik een kaasbordje samen voor na de maaltijd, als dessert? Wat leg je erop en hoeveel kaas voorzie je per persoon?”

Culiredactrice Sofie: “Zalig, zo’n bordje kaas om je maaltijd af te sluiten. Mij maak je daar altijd blij mee! Voor een kaasbordje als dessert mag je 100 gram kaas per persoon rekenen, dat zijn drie à vier kleine stukjes. Kies voor verschillende types kazen (zacht, halfhard, hard) en uit verschillende families (geitenkaas, witschimmelkaas zoals brie, blauwe kaas…). Serveer de kazen op kamertemperatuur, zodat ze hun volle smaak en geur hebben. Haal ze dus tijdig – één à twee uur op voorhand – uit de koelkast!”

En een kaasschotel dan?

“Is de kaas je hoofdgerecht, dan mag het uiteraard wat meer zijn. Reken dan op 300 gram kaas per persoon. En geef er nog wat extra lekkers bij.

Kies uit elk van de vijf kaasfamilies één of twee kazen, afhankelijk van hoeveel personen je aan tafel krijgt. Zo stel je een boeiende, gevarieerde kaasplank samen. Van zacht naar pittig:

Witschimmelkazen (Brie de Meaux, Camembert de Normandie…) Geiten- en schapenkazen (Crementell, geitenbrie en chèvre…) Harde en halfharde kazen (Manchego, Passendale, cheddar, boerenkaas, Comté…) Rodekorstkazen (Chaumes, Reblochon, Bon Taleggio…) Blauwschimmels (Blue Stilton, Gorgonzola, Fourme d’Ambert en Roquefort…)”

Lekkere bijgerechtjes voor bij de kaas

“Of je nu een kaasbordje of een kaasschotel klaarmaakt, wat lekkere extra’s maken het helemaal af. Notenbrood, crackers, een eenvoudige rucolasalade, een zelfgemaakte chutney of confituur, druiven, olijven, vijgen en noten … Reken op 1/3 stokbrood per persoon en 4 à 5 extraatjes. Eventueel kun je voor wie minder van kaas houdt ook nog een schotel met charcuterie voorzien.”

Ook een vraag voor Sofie? Mail naar lekker@libelle.be en wie weet zie je ze binnenkort hier of in Libelle beantwoord.

