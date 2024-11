Lactose-intolerant? Deze 9 kaassoorten mag je wél eten!

Ben jij lactose-intolerant, maar verzot op kaas? Goed nieuws: je hoeft kaas niet volledig uit je eetpatroon te schrappen. Van deze 9 kaassoorten kun je alsnog genieten, zónder die vervelende ongemakken achteraf!

Lactose-intolerant

Wie lactose-intolerant is, heeft een tekort aan het natuurlijke enzym lactase in de dunne darm. Hierdoor kan de melksuiker (lactose) niet of onvoldoende afgebroken worden, wat voor een opgeblazen gevoel, buikpijn, constipatie of andere ongemakken kan zorgen.

Hoe ouder de kaas = hoe minder lactose

Hoe wordt kaas gemaakt?

Kaas wordt gemaakt van zuursel (melkzuurbacteriën) en stremsel. Bij de bereiding van kaas zetten melkzuurbacteriën de lactose om in melkzuren. Het stremsel zorgt ervoor dat de vaste stoffen in melk, zoals de eiwitten en vetten, samenklonteren. Hierdoor ontstaat wrongel, het beginsel van kaas.

Het zit ‘m in de rijping

Hoe langer de kaas rijpt, hoe langer het toegevoegde zuursel de lactose kan opnemen. Dus, hoe ouder de kaas is, hoe minder lactose overblijft! Jonge kazen zoals feta of ricotta bevatten een behoorlijke hoeveelheid lactose, en eet je dus best niet als je lactose-intolerant bent!

Deze 9 kaassoorten kunnen wél

Volgens lactose-intolerantie-expert Steve Carper, auteur van ‘Milk Is Not For Every Body: Living With Lactose Intolerance’ kun je deze 9 kaassoorten naar hartenlust opeten, ondanks je lactose-intolerantie:

Munster Camembert Brie Cheddar Provolone Gouda Blauwe kaas Parmezaan Zwitserse kaas

Tip: lees het etiket

Vertrouw je het toch niet helemaal? Bekijk dan voor de zekerheid het etiket! Lactose is een (melk)suiker, en valt dus onder koolhydraten. Kaassoorten met weinig koolhydraten per 100 gram bevatten weinig lactose. Kazen die rijk zijn aan lactose, bevatten meer dan 5 gram koolhydraten per 100 gram!

