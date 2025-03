Smoothies: 10 lekkere recepten voor de perfecte smoothie

Een smoothie is als brandstof die je nodig hebt om de dag door te komen. Je kunt ‘m drinken tijdens het ontbijt, lunch of avondeten voor extra energie. Laat je inspireren door onze 10 lekkerste smoothies!

Een glas boordevol vitamientjes, dat geeft je vast een zeker een energieboost! Lekker, zoet en zonder schuldgevoel genieten. Dat willen we toch allemaal? Dit heerlijke drankje is ideaal om lekker af te koelen tijdens een warme zomerdag of voor extra vitamines in de koudere maanden. Ze kunnen ook goed helpen bij het afvallen. Neem de blender, verzin zelf een origineel en gezonde variant én laat het smaken. Of geniet van onze 10 favoriete recepten.

Je hoeft trouwens niet per se met vers fruit te werken, want diepvriesfruit is soms zelfs gezonder.

Smoothies

Wil je graag met seizoensgroenten werken? Neem dan zeker een kijkje in ons handige overzicht van seizoensgroenten.

Gezonde inspiratie voor je smoothie van Sandra Bekkari



Nog meer lekkere inspiratie:

