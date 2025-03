De lekkerste quiche: zo krijg je een krokante bodem

Overkwam het je ook al eens? Halsreikend uitkijken naar een versgebakken quiche om dan teleurgesteld in een soppige, natte bodem te moeten bijten? Met deze tips overkomt het je nooit meer en geniet je van een krokante quichebodem!

Een krokante quichebodem? Begin bij de basis!

Een lekkere quiche begint bij een lekker deeg. Voor je quiche kun je zelf deeg maken, of kant-en-klaar kruimel-, korst- of bladerdeeg gebruiken. Elke soort deeg kun je krokant bakken.

Enkele tips:

Gebruik bij voorkeur een metalen bakvorm : die wordt goed heet, zodat het deeg een krokant korstje krijgt.

: die wordt goed heet, zodat het deeg een krokant korstje krijgt. Vet de bakvorm in. Met bloem bestrooien is niet nodig . Dat doe je alleen bij een lopend beslag, zoals voor cake of biscuit.

. Dat doe je alleen bij een lopend beslag, zoals voor cake of biscuit. Leg het deeg in de vorm en geef een beetje toe : dat betekent dat je het losjes in de vorm legt en niet uitrekt. Duw de rand aan met je duim en zorg dat er geen lucht onder het deeg zit.

: dat betekent dat je het losjes in de vorm legt en niet uitrekt. Duw de rand aan met je duim en zorg dat er geen lucht onder het deeg zit. Overtollig deeg verwijder je netjes door met de deegroller over de randen van de vorm te rollen.

verwijder je netjes door met de deegroller over de randen van de vorm te rollen. Prik met een vork wat gaatjes in het deeg, zodat er tijdens het bakken geen bellen ontstaan.

Eens je bodem in de vorm ligt, moet je ‘m blind bakken. Leg een bakpapiertje over het deeg, strooi er wat bakparels (of gedroogde peulvruchten) over, en bak ongeveer 15 minuten op 180°. Verwijder het papier en laat de bodem nog een 5-tal minuutjes in de oven uitdrogen.

Wat met de vulling?

Laat een ‘natte’ vulling (groenten die veel vocht loslaten zoals witloof, champignons …) goed uitlekken én afkoelen voor je ze op de taartbodem legt.

voor je ze op de taartbodem legt. Het helpt om een paar eetlepels paneermeel of bloem op de voorgebakken bodem te strooien voor je er de vulling in doet: het zal overtollig vocht absorberen.

op de voorgebakken bodem te strooien voor je er de vulling in doet: het zal overtollig vocht absorberen. Ben je een grote kaasfan? Strooi dan geraspte kaas over de bodem. Heel lekker, en ook goed om overtollig vocht op te nemen.

Wanneer je bodem is voorgebakken en de vulling goed is afgekoeld, kun je alles samenbrengen. De temperatuur en duur van het afbakken is afhankelijk van je recept en bakvorm.

Een krokante bodem = wachten

Om ervoor te zorgen dat de korst krokant blijft, moet je de quiche ontvormen en op een rooster laten afkoelen. Als je ‘m in de vorm laat afkoelen, dan wordt de korst zacht door condensatie tussen de vorm en korst.

En nu zelf aan de slag!

