Tijd voor tajine: 12 heerlijke recepten

Herfst, dat is heerlijk genieten van knusse gerechten die op een laag vuurtje pruttelen en een rijke geur in huis verspreiden. Zoals een tajine bijvoorbeeld, want slow food tijdens grauwe dagen: dat smaakt altijd. Laat je inspireren door deze recepten voor de lekkerste tajine!

Combinatie van smaakmakers

Het geheim van een heerlijke tajine zit ‘m niet zozeer in de keuze van de specerijen, maar in de combinatie van smaakmakers, in de hoeveelheden en in de manier waarop je die specerijen verwerkt. Klassiekers zijn bijvoorbeeld tajine van kip met olijven, tajine van lamsvlees en abrikozen, of tajine met gehaktballetjes!

Sappig stoofpotje? Dit is hét geheim

Wist je dat de naam ’tajine’ verwijst naar de schaal waarin het gerecht klaargemaakt wordt? Een tajine is een lage schaal van aardewerk met een kegelvormig of bolvormig deksel. De schaal wordt op het gasvuur, in de oven of op een rooster boven hete kolen gezet.

Wanneer de inhoud begint te pruttelen, wordt er stoom gevormd in het deksel. De stoom vormt condens, die koelt af en loopt via het kegel- of bolvormig deksel weer naar beneden. Op die manier droogt het stoofpotje niet uit!

Recepten voor de lekkerste tajine

1. Vegetarische tajine

2. Tajine met vis

3. Tajine met vlees

