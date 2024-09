Tips om tijd te besparen in de keuken

In de keuken staat tijd besparen gelijk aan slimmer werken, niet harder! Hier zijn een paar handige tips om het koken te stroomlijnen en meer tijd vrij te maken voor de leuke dingen.

1. Mis-en-place magie

Snij je groenten op voorhand, in grote hoeveelheden! Gebruik wat je nodig hebt en bewaar de rest in de koelkast. Dit kan nog van pas komen voor andere gerechten. Zet alles klaar, voeg het samen en je hebt in een mum van tijd een heerlijk gerecht!

2. Meal prepping

Kook meerdere porties tegelijkertijd. Of je nu een curry of stoofvlees voor vier personen of acht personen klaarmaakt, het duurt allebei even lang. Geniet van je maaltijd, vries enkele porties in en dan hoef je de volgende keer alleen maar even op te warmen!

3. Slimme keukenhulpjes

Ze bestaan natuurlijk niet voor niets! Laat je keukenapparaten de zware klusjes doen. Een airfryer voor patatjes te bakken, een slowcooker voor langzaam garen of een blender voor snelle smoothies: het zijn je geheime wapens.

4. Een beetje planning doet wonderen

Maak elke week een weekmenu en boodschappenlijstje. Zo voorkom je die eindeloze zoektocht naar ingrediënten en ben je altijd voorbereid.

5. Hou het simpel

Een werkweek is al druk genoeg, laten we het ons in de keuken niet te moeilijk maken. Ga voor simpele, maar snelle en voedzame gerechten. Belangrijkste is dat je maaltijd eiwitten, koolhydraten en veel groenten bevat. En zo zijn er héél wat gerechten. Hier vind je er alvast een paar!

