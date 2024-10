Besparen op poetsproducten? Zo doe je dat!

Of je nu van schoonmaken houdt of niet, vroeg of laat moet het gebeuren. Heb je maar een klein budget of vind je het gewoon zonde om veel geld uit te geven? Wij verzamelden de beste tips om te besparen op poetsproducten.

Besparen op poetsproducten: de beste tips

1. Eén product voor alles

Ook al laten fabrikanten je graag iets anders geloven, het is absoluut niet nodig om voor elk huishoudelijk taakje een specifiek schoonmaakmiddel te kopen. De meeste spullen zijn namelijk erg duur en voor de meeste schoonmaakklusjes kun je allesreiniger gebruiken. Wist je trouwens dat je dat heel makkelijk zelf kunt maken?

2. Zelf schoonmaakdoekjes maken

Grijp jij ook veel te snel naar die makkelijke wegwerp schoonmaakdoekjes? Die zijn niet erg milieuvriendelijk en bovendien geen goede keuze als je wilt besparen op poetsproducten. Wist je dat je makkelijk zelf poetsdoekjes maakt? Door versleten of te kleine kleding te hergebruiken en op die manier nieuw leven in te blazen, verklein je de afvalberg en spaar je geld uit. Een goede tip voor wie een beetje handig is!

3. Hou je oude tandenborstel bij

Wist je dat heel veel mensen hun oude tandenborstel gewoon in de vuilnisbak gooien als ze een nieuwe gekocht hebben? Zonde! Een tandenborstel is echt heel handig als je gaat schoonmaken, zeker als het gaat over moeilijk bereikbare plekjes. Denk maar aan de pitjes van je gasfornuis of de lastige hoekjes van je kranen. Ook om de voegen van je tegelmuur schoon te maken is een tandenborstel erg praktisch.

4. Gebruik natuurlijke schoonmaakmiddelen

Azijn, bicarbonaat, zout of citroen, de kans is groot dat je het gewoon in huis hebt. Maar wist je ook dat deze natuurlijke middeltjes ideaal zijn om mee schoon te maken? Onze grootouders deden het ons al voor, maar tegenwoordig is het opnieuw heel erg in om deze middeltjes te gebruiken in je schoonmaakroutine.

Citroen is ideaal als ontvetter of ontsmetter en het maakt ook heel wat dingen weer wit. Bovendien is het perfect om kalkaanslag te verwijderen. Ook azijn ontkalkt en is daardoor perfect bruikbaar om de kranen in huis opnieuw te laten blinken. Wist je dat het ook prima werkt om de ramen te poetsen?

Zout kun je gebruiken om vlekken te verwijderen, maar ook om je potten en pannen schoon te krijgen. En bicarbonaat neemt vieze geurtjes op én is prima om je oven te poetsen of het vuil uit je wasbak of gootsteen te verwijderen.

Je zelfgemaakte glasreiniger is een stuk goedkoper, maar daarom niet minder effectief. Door enkel voor natuurlijke producten te kiezen, denk je niet enkel aan het milieu, maar ook aan je gezondheid. Wist je trouwens dat deze glasreiniger ook mirakelspray wordt genoemd? Hoe je het maakt en welke toepassingen de spray nog heeft, lees je hier.

is een stuk goedkoper, maar daarom niet minder effectief. Door enkel voor natuurlijke producten te kiezen, denk je niet enkel aan het milieu, maar ook aan je gezondheid. Wist je trouwens dat deze glasreiniger ook wordt genoemd? Hoe je het maakt en welke toepassingen de spray nog heeft, lees je hier. Geen eenvoudig klusje, de voegen van je tegelmuur in de keuken of badkamer schoonmaken. Gelukkig kom je met een pasta die je maakt van bicarbonaat en water al een heel eind. Hier leggen we je uit hoe je het aanpakt.

De combinatie van zeezout en citroen werkt prima om je houten snijplank schoon te maken, kalk van de kranen te verwijderen en je koperen potten te reinigen.

