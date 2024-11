Meal prepping: de gouden tip om tijd (én geld) te besparen

Thuiskomen van het werk, beslissen wat je wilt eten, naar de supermarkt gaan en daarna nog koken? Daar heeft niemand tijd voor, of zin in. De oplossing? Meal prepping, oftewel: een dag koken voor een hele week!

Goesting in gezond

Gezond koken is meer dan ooit het credo in de Vlaamse keuken. Maar het vereist meer tijd, en daar wringt vaak het schoentje! Tijd hebben we niet altijd in overvloed, en een belletje naar de pizzakoerier is snel gefikst. Pak het slimmer aan, en doe aan meal prepping!

Zo ga je aan de slag:

1. Goed begonnen is half gewonnen

Zoek lekkere en gezonde recepten uit, maak een planning en een boodschappenlijstje. Ga na wat je wilt eten op welke dag. Hoeveel eten heb je daarvoor nodig? Bekijk ook zeker je koelkast eerst: wat zit er nog in, wat kun je gebruiken?

2. Multitasken

Je hoeft geen hele zondag door te brengen in je keuken! Met een goede voorbereiding ben je een uurtje zoet. Vergeet niet te multitasken: je kunt perfect iets bakken in de oven, terwijl je je saus op smaak brengt!

3. Maak niet té veel op voorhand

Niet elk ingrediënt kun je op voorhand snijden, bakken of koken. Smoothies op voorhand blenden is geen goed idee bijvoorbeeld. Het fruit snijden en apart in de koelkast bewaren of invriezen wel! Sta ook even stil bij vinaigrettes: die maken je salades slap, hou ze dus apart tot het moment waarop je gaat serveren. Eitjes op voorhand koken is een goed idee, een avocado snijden dan weer niet.

4. Je kunt niet alles invriezen

Sauzen, soepen, kruiden en de meeste groenten kun je invriezen. Aardappelen, sla, ajuinen of zuivel vries je dan weer beter niet in. Grote hoeveelheden, zoals soep of spaghettisaus, vries je beter in kleinere porties in!

Tip: Gerechten met rauwe eieren, vis of vlees bewaar je best niet langer dan twee dagen in de koelkast. Stoofschotels of vullingen kun je langer bewaren, en die worden er alleen maar beter op.

5. Le moment suprême

Als je voedsel wil ontdooien, doe je dat best langzaam door het de avond van tevoren in de koelkast te leggen. Voeg ’s avonds verse ingrediënten toe, en hop: je maaltijd kan zo op tafel!

Heb je nog wat restjes over? Gooi niets weg, maar verwerk ze in een lekker lunchgerecht dat je mee kunt nemen naar je werk! Gezonder (en lekkerder) dan ons dagelijks brood, toch?

Voordelen van meal prepping:

1. Goed tegen stress

Op voorhand zo veel mogelijk voorbereidingen doen, haalt de druk van de ketel voor de rest van de week. Op deze manier heb je minder stress!

2. Goed tegen voedselverspilling

Restjes kun je invriezen of de dag erna meenemen naar je werk. Weggooien hoeft eigenlijk nooit, want alles wat je koopt, wordt gebruikt!

3. Het is gezonder

Een lege koelkast, veel honger en weinig tijd. Precies dan loopt het mis. Wie vooraf plant, eet gezonder.

Ook interessant:

