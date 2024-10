Vegetarische curry: 8 gezonde en makkelijke recepten

Met een heerlijk dampende curry scoor je altijd. Het kleurrijke en smaakvolle gerecht is bijzonder makkelijk én goedkoop om te maken, en bovendien zit het bomvol groenten. Weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? We vertellen je graag hoe je zo’n vegetarische curry kunt klaarmaken en geven onze favoriete recepten.

Eens je een basisrecept voor curry in de vingers hebt, kun je – naar smaak en op gevoel – gaan experimenteren. Mag het ietsje pikanter zijn? Of misschien ben je toch niet zo’n fan van kikkererwten? Varieer er gerust op los en maak je eigen curryrecept.

Wat zit er in een curry?

Een curry is een eenpansgerecht boordevol groenten die in een overheerlijke, kleurrijke saus liggen. Deze saus is meestal op basis van kokosmelk en dankt z’n kleur aan de gebruikte specerijen. Dat maakt een curry dan ook écht een curry; het gebruik van meerdere kruiden en specerijen. Dit zijn de meest voorkomende:

komijn

kurkuma

paprikapoeder

korianderzaad

chilipoeder

gemberpoeder

kardemon

kaneel

zwarte peper

kruidnagel

mosterdzaad

Welke specerijen je kiest en hoeveel je ervan gebruikt, bepalen de smaken van je curry. Dus het begin is allesbepalend. Je kunt het jezelf ook makkelijk maken door bestaande mengelingen te kopen, zoals garam masala en za’atar, of door een potje currypasta te kopen. Dat zal je alvast heel wat plaats besparen in de voorraadkast!

Vegetarische curry: 8 recepten

In een curry zitten vaak linzen, kikkererwten en nootjes, waardoor het een uitgebalanceerd vegetarisch gerecht is. Wedden dat je bij deze gerechten absoluut geen vlees mist?

