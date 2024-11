Als vlees verandert van kleur, is het dan slecht?

Gehakt dat al even in je koelkast ligt of een afgeprijsd stukje kip uit de snelverkoop: het maakt ons toch wat onzeker. Als referentiepunt voor de houdbaarheid denken we vaak aan de kleur. Maar is het ook echt zo dat vlees slecht is als het van kleur verandert?

Of je nu een simpele kipfilet of Japans wagyurund in de pan gooit: je wil wel zeker zijn dat je een vers product in huis hebt. Als vlees verandert van kleur, beginnen we al eens te twijfelen. Komt het uit de diepvries, ligt het al te lang in de koeling, is het niet goed bewaard? Maar we beoordelen de versheid van vlees al te gemakkelijk op de kleur: kleurverandering is immers niet per se slecht nieuws.

Wat vertelt de kleur van vlees?

Hoe feller het rood van biefstuk of gehakt, hoe verser? Nee dus: de kleur is afhankelijk van verschillende factoren. Zo hebben ook het geslacht, voeding, beweging en de leeftijd van het dier invloed op de kleur. Rauw vlees dankt daarnaast z’n tintje aan het eiwit myoglobine. Het wordt rood als het eiwit in contact komt zuurstof. In de verpakking, koelkast of diepvries komt het vlees minder in aanraking met zuurstof waardoor de kleur verandert. Check bij twijfel dus ook de geur en textuur: als deze ook veranderen, is er iets niet pluis.

Hoe zit het met charcuterie?

Ook charcuterie kan plots donkerder of grijzer ogen. Fijne vleeswaren worden gepekeld, waardoor de chemische structuur anders is. Komen ze in contact komen met zuurstof of licht, dan verkleuren ze. Ook hier is kleurverandering dus niet noodzakelijk slecht nieuws. Zijn je plakjes prosciutto crudo of Samsonworst echter slijmerig of plakkerig en ruiken ze vreemd, dan is je charcuterie bedorven.

Hoe zit het met gevogelte?

Ook bij kip speelt de leeftijd, voeding, het ras en de beweging van de vogel een rol. We denken dat kippenvlees er altijd zachtroze of wit moet uitzien, maar het kan ook gelig of blauwachtig zijn. Niks mis mee, behalve als het een penetrant geurtje heeft (denk aan rotte eieren), grauw oogt en het vlees uitgedroogd of plakkerig is.

Vlees met een vreemde kleur? Jouw actieplan…

Als je vlees correct bewaart en rekening houdt met de houdbaarheidsdatum, zou alles in orde moeten zijn. Gehakt en verse kip kun je 2 à 3 dagen bewaren in de koelkast, andere stukken vlees maximum 5 dagen. Als het vlees van kleur verandert, check dan even hoe het aanvoelt. De geur spreekt doorgaans ook boekdelen.

Denk je dat je geen tijd hebt om het binnen die termijn op te eten, vries het dan in of maak het al klaar voor de vervaldatum. Gebakken of gebraden vlees blijft tot 4 dagen goed in de koelkast.

Enkele vleesgerechten ter inspiratie…

Vlees of gevogelte in je koelkast maar geen inspiratie? Met deze gerechten raakt het sowieso nog voor de vervaldatum op…

Misschien vind je dit ook interessant?