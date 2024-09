De term ‘antiage’ staat op heel wat crèmes en belooft om huidverouderingsverschijnselen, zoals rimpels, te verminderen. Maar vanaf wanneer is dat nuttig? En heeft het zin om een antiagecrème preventief te smeren?

Vroeg starten met smeren, of niet?

Barbara Geusens, wetenschapper in de dermatologie en oprichtster van huidverzorgingsmerk Nomige: “Zolang je huid geen veroudering vertoont, is mijn advies: preventie. Bescherm en hydrateer je huid om haar zo lang mogelijk jong te houden. Pas op het moment dat er rimpeltjes opduiken (meestal rond de leeftijd van 30), is het nuttig om antiageproducten te gebruiken, omdat die meer verjongende ingrediënten bevatten.

Daarvoor heeft het eigenlijk weinig zin om een antiagecrème te smeren, omdat een jonge huid er nog geen behoefte aan heeft. Je doet er in principe niets verkeerds mee, want ze zullen je huid hydrateren, maar dan kun je net zo goed een ‘gewone’ vochtinbrengende crème gebruiken die niet op antiaging gericht is.

Zodra je in de overgang komt, wordt je huid droger door een verminderd oestrogeengehalte. Rijkere producten kunnen dan nuttig zijn: ze hydrateren beter en bevatten vaak een hogere concentratie antiage-ingrediënten.”

Welke ingrediënten werken antiaging?

Barbara Geusens: “Een anti-age crème om het huidverouderingsproces om te keren of rimpels volledig weg te smeren, bestaat helaas niet. Wel kun je de juiste ingrediënten gebruiken: die kunnen je huid verstevigen, egaliseren en zelfs fijne lijntjes en vlekjes doen vervagen. Je genereert meer volume en stimuleert de vernieuwing van je huid, waardoor je een antiage-effect krijgt. Je gelaat is gladder en stralender, en niet onbelangrijk: je huidbarrière is sterk, waardoor je nieuwe rimpels kunt uitstellen.”

Retinol (vitamine A): werkt verjongend en maakt de huid gladder.

(vitamine A): werkt verjongend en maakt de huid gladder. Niacinamide (vitamine B3): versterkt de huid.

(vitamine B3): versterkt de huid. Panthenol (vitamine B5): hydrateert en herstelt de beschermfunctie van de huid.

(vitamine B5): hydrateert en herstelt de beschermfunctie van de huid. Ascorbinezuur (vitamine C): voorkomt zonneschade en gaat oppervlakkige pigmentatie tegen.

(vitamine C): voorkomt zonneschade en gaat oppervlakkige pigmentatie tegen. Tocopherol (vitamine E): voorkomt zonneschade en versterkt de huid.

(vitamine E): voorkomt zonneschade en versterkt de huid. Cholesterol en ceramiden : houden het vocht in de huid beter vast.

: houden het vocht in de huid beter vast. Glycolzuur : boost de aanmaak van collageen en elastine.

: boost de aanmaak van collageen en elastine. Hyaluronzuur : trekt vocht aan en houdt het vast, waardoor je huid beter gehydrateerd en elastischer is, en meer volume heeft.

: trekt vocht aan en houdt het vast, waardoor je huid beter gehydrateerd en elastischer is, en meer volume heeft. Peptiden: stimuleren de collageen- en elastineproductie en helpen je huid dus verstevigen.

Goed om te weten…

Ingrediënten worden op een etiket gezet in aflopende hoeveelheid. Barbara Geusens: “Hoe hoger het ingrediënt op de ingrediëntenlijst staat, hoe meer ervan in zit. Van de stofjes die helemaal onderaan staan, zit er soms minder dan 1% in. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ze minder effect hebben: ingrediënten zoals peptiden of retinol kunnen heel effectief zijn in een laag percentage.”

