Het is eraan te zien dat deze lezeressen moeder en dochter zijn. Zéker nu ze bij de kapper kozen voor hetzelfde kapsel!

Chocoladebruin voor Chantal (50) en Hélène (24)

Kapster Jellie: “Bruin is helemaal terug! Dit warme chocoladebruin wordt veel gevraagd en staat mooi bij mensen met een warme ondertoon in hun huid. Hélène en Chantal hebben verschillende lengtes, maar kregen wel allebei curtain bangs: zachte laagjes rondom hun gezicht die zorgen voor meer volume. Je kunt die stylen door de puntjes naar buiten te trekken met de stijltang en wat volumepoeder in de wortels te kneden.”

Asblond voor Lieve (51), Gitte (23) en Ellen (26)

Kapster Ilfada: “Asblonde tinten passen zowel bij warme als koele huidtypes en zijn dus heel veelzijdig. Bij Lieve en haar dochters gingen we voor een mooie zandkleur. Die verdoezelt Lieves beginnende grijs en staat erg stoer bij de dochters. Ga je zelf ook voor asblond? Gebruik thuis dan een paarse shampoo en conditioner om gele ondertonen in je lokken te neutraliseren.”

Rechte pony voor Melissa (36) en Iemke (9)

Kapster Jellie: “De rechte pony maakt dit jaar een enorme comeback en past bij elke leeftijd – daarvan zijn Iemke en Melissa het levende bewijs! De truc voor deze superstrakke styling is om je pony te föhnen met een platte borstel in plaats van een ronde. Borstel hem tijdens het drogen continu van links naar rechts en hij valt vanzelf in model. Opfrissen tussen twee wasbeurten kan met een wolkje droogshampoo.”

Wilde krullenbos voor Elke (39) en Corinna (60)

Kapster Machteld: “Een kort kapsel met natuurlijke krullen zoals Elke en Corinna style je door een curl cream in je vochtige lokken te kneden. Eigengereide krullen kun je in model draaien met je vingers. Laat daarna gewoon drogen aan de lucht. Zeker niet doen: droogblazen met de haardroger. Dat geeft een pluiscoupe. Dit koperen kleurtje staat zowel moeder als dochter prachtig en kunnen ze thuis verder onderhouden met een koperkleurig pigmentmasker.”

