Advies van de kapster: hoe hou je gekleurd haar langer mooi?

Net je haren laten kleuren? Dan wil je die net-terug-van-de-kapper-look zo lang mogelijk vasthouden. Stap één: voorkomen dat die mooie kleur dof en vaal wordt! Hoe je gekleurd haar zo lang mogelijk mooi houdt, vroegen we aan de kapster.

Thuis of bij de kapper?

Haarkleuringen zijn, ondanks wat veel mensen denken, niet zo slecht voor je haar. Sterker zelfs: dikwijls bevatten ze verzorgende eigenschappen die je lokken beschermen en mooi doen glanzen.

Al kun je thuis zelf aan de slag gaan (praktische tips lees je hier), de meest veilige optie is nog altijd om naar de kapper te gaan voor een haarkleuring. Zeker als je droge, kwetsbare of sterk ontkleurde lokken, óf een gevoelige hoofdhuid hebt, is dit een goed idee. Ook het haar ontkleuren of van donker naar licht gaan, is eerder een werkje voor de kapper.

Ken je kleuringen

Niet elke kleuring is permanent. Wil je een nieuwe kleur uittesten, verkies je een tijdelijk effect of wil je je haarkleur opfrissen, dan kun je voor een uitwasbare spoeling of een semi-permanente kleuring kiezen.

Een uitwasbare spoeling blijft enkele wasbeurten in je haar zitten: ideaal om je coupe op te frissen of tijdelijk een paar tinten donkerder te maken.

blijft enkele wasbeurten in je haar zitten: ideaal om je coupe op te frissen of tijdelijk een paar tinten donkerder te maken. Een semi-permanente kleuring legt een gekleurd laagje op je haar. Na zo’n 20 wasbeurten vervaagt de tint geleidelijk. Hierbij hoef je geen uitgroei bij te werken, maar de kleur vraagt wel meer onderhoud.

legt een gekleurd laagje op je haar. Na zo’n 20 wasbeurten vervaagt de tint geleidelijk. Hierbij hoef je geen uitgroei bij te werken, maar de kleur vraagt wel meer onderhoud. Voor een langdurige, niet-afwasbare dekking kies je best voor een permanente kleuring, waarbij het natuurlijke pigment van je haar vervangen wordt door een kunstmatig pigment. Let wel: om de 4 à 6 weken moet je je uitgroei bijwerken, afhankelijk van hoe snel je haar groeit.

Na het kleuren: beschermen!

Om je kleuring zo lang mogelijk mooi te houden, zijn er enkele dingen waar je rekening mee kunt houden. Kapster Valerie Fierens van kapsalon Level4Hair geeft raad:

1. Gebruik aangepaste producten

Shampoos, conditioners en haarmaskers voor gekleurd haar werpen hun vruchten af. “Er zitten speciale stoffen in die ervoor zorgen dat je de kleur optimaal kunt houden”, vertelt Valerie. “Maar er is wel een belangrijk verschil: heb je je haar laten ontkleuren (blonderen of oplichten), gebruik dan eerst een herstellende shampoo. Ontkleurd haar is altijd een beetje beschadigd, omdat er pigmenten worden uitgetrokken. Daarom is het belangrijk om je haar eerst weer leven in te blazen, vooraleer je op de kleur gaat werken.

Als je kleur hebt laten toevoegen (donkere lokken of highlights met een rode gloed), dan is het slim om eerder een shampoo voor gekleurd haar te gebruiken. Die houdt het toegevoegde pigment in je haar langer vast.

Gebruik een shampoo zonder al te veel sulfaten en parabenen . Die leggen een soort film over je haar, waardoor het de kleuring niet goed opneemt en bijgevolg sneller zal vervagen.

. Die leggen een soort film over je haar, waardoor het de kleuring niet goed opneemt en bijgevolg sneller zal vervagen. Koop bijkomende verzorgingsproducten (zoals een conditioner of haarmasker) best van hetzelfde gamma zodat ze elkaar kunnen versterken. Gebruik na je shampoo een conditioner en een verzorgende of hittebeschermende crème en breng wekelijks een voedend haarmasker aan. Bij droog haar kan het geen kwaad om dat een keertje meer te doen.

(zoals een conditioner of haarmasker) best van hetzelfde gamma zodat ze elkaar kunnen versterken. Gebruik na je shampoo een conditioner en een verzorgende of hittebeschermende crème en breng wekelijks een voedend aan. Bij droog haar kan het geen kwaad om dat een keertje meer te doen. Breng conditioners en haarmaskers altijd aan op de lengtes van handdoekdroog haar en niet op je hoofdhuid. Dat zorgt er namelijk voor dat je lokken sneller vet kunnen worden.

en niet op je hoofdhuid. Dat zorgt er namelijk voor dat je lokken sneller vet kunnen worden. Wist je dat er conditioners bestaan die je haarkleur langer mooi houden? Er zitten pigmenten in die de kleur versterken.”

2. Hallo, zilvershampoo!

Liet je je haar blonder kleuren en merk je na een tijd een gelige schijn op? Was je lokken dan eens met een zilvershampoo. De paarse shampoo bevat koele elementen die de vergeling in je haar neutraliseren. Hoe lang je ‘m best laat inwerken is afhankelijk van het merk, dus lees eerst even goed de verpakking.

3. Let op met chloor

Ga de eerste dagen na je kleuring niet zwemmen. Chloor beïnvloedt het resultaat en kan blonde haren zelfs groen doen uitslaan. Als je gaat zwemmen, spoel je haar dan altijd eerst uit met zuiver water – ook als je al een tijdje geleden naar de kapper bent geweest. Je haar werkt namelijk als een spons en neemt het eerste vocht waarmee het in contact komt op. Neem ook een aangepaste shampoo mee om de chloor er meteen na je zwempartij uit te wassen.

4. SOS hitte

Zonlicht en hitte van je haardroger of stijltang doen je haar geen goed. Ze kunnen ervoor zorgen dat je haar verbrandt, uitdroogt en dat je kleurtje sneller vervaagt. Probeer warmte daarom zoveel mogelijk te vermijden en zet je haardroger bijvoorbeeld eens op een koelere stand, terwijl je een hittebestendig product gebruikt.

“Gebruik ook een speciale crème of spray die je haar beschermt tegen zonlicht“, raadt de kapster aan. “Die werken eigenlijk als een soort zonnecrème, maar dan voor je haar. Een goede bescherming zorgt ervoor dat je kleurtje langer mooi zal blijven en dat je haar zal glanzen. Ook vóór een kleuring is het belangrijk om goed te beschermen: verbrand of poreus haar zal de kleuring nooit volledig opnemen, waardoor het sneller zal vervagen.”

5. Minder wassen = meer kleur

Je coupe te vaak wassen is nooit een goed idee. Je haar en hoofdhuid worden op natuurlijke wijze gehydrateerd door talg en als je dit laagje te vaak verwijdert met shampoo, kan je kapsel en hoofdhuid droog, schilferig en kwetsbaar worden.

Bij gekleurd haar komt daar nog een extra factor bij. Je kleurtje vervaagt namelijk een pak sneller als je je haar te veel wast. Valerie: “Dat is bij alle kleuren zo, maar vooral bij een fantasiekleur zoals rood is het belangrijk om je haar zeker niet meer dan 2 à 3 keer per week te wassen. Tussendoor kun je je haar opfrissen met een droogshampoo om je wasbeurt een dag uit te stellen. Dat kan zeker geen kwaad voor je kleuring.”

Met dank aan Valerie van kapsalon Level4Hair, Douaneplein 1, 2940 Stabroek.

