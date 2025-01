Moisturizer: wat is het en wat doet het voor je huid?

Met een moisturizer hydrateer je je huid. Maar wat is het verschil met dagcrème? En hoe kies je er eentje die bij je past? We leggen het je graag uit.

Wat doet een moisturizer?

De term moisturizer is een verzamelnaam voor verzorgingsproducten die bedoeld zijn om de huid te hydrateren en vochtverlies te voorkomen. Het kan dus zowel gaan om crèmes als lotions, oliën, balsems of gels.

Dagcrèmes houden het vochtgehalte van de huid op peil en zijn gericht op bescherming tegen invloeden van buitenaf. Ze bevatten dus eventueel ook antioxidanten en een zonnefilter.

Hoe werken hydraterende producten eigenlijk?

Een droge huid is trekkerig, kan ruw aanvoelen en vertoont soms droogtelijntjes of schilfers. Cosmetica kunnen helpen om de vochtbalans te herstellen, en wel op twee manieren. Enerzijds door te zorgen voor een sterke huidbarrière (zodat die minder vocht laat ontsnappen) en anderzijds door stoffen aan te leveren die vocht als een spons vasthouden of vochtverlies voorkomen door een laagje op de huid te leggen. Voorbeelden van dergelijke ‘spons-stofjes’ zijn hyaluronzuur, aloë vera, ureum en glycerine. Stoffen die vochtverlies voorkomen, zijn plantaardige oliën en vetten (zoals jojoba- of kokosolie en karitéboter), petrolatum en lanoline.

Wat is het verschil tussen moisturizer en dagcrème?

Dat is er niet: dagcrème is simpelweg een type moisturizer. Dag- en nachtcrèmes worden specifiek samengesteld om de vochtbalans van je huid op peil te houden en te zorgen voor een sterke huidbarrière. Afhankelijk van wanneer je ze gebruikt, spelen ze in op de verschillende behoeftes van je huid. Moet je dan twee verschillende crèmes kopen? Helemaal niet. Er bestaan neutrale moisturizers die je zowel overdag als ’s avonds kunt aanbrengen. Deze werken vooral hydraterend en bevatten verder geen specifieke ingrediënten afgestemd op dag of nacht.

De juiste moisturizer voor je huidtype

Een droge huid voelt trekkerig en kan droge plekken of lijntjes vertonen. Kies voor een crème met vetten (zoals ceramiden, minerale of plantaardige oliën) en vochtvasthoudende stoffen (zoals ureum, hyaluronzuur en glycerine).

Een normale huid voelt glad en comfortabel aan, zonder uitgesproken vette of droge delen. Hierbij volstaat een moisturizer die goed hydrateert en voor jou persoonlijk comfortabel aanvoelt.

Een vette huid is gedeeltelijk of volledig vet. Ze kan glimmen, heeft vaak zichtbare poriën en is acnegevoelig. Kies voor een moisturizer die vetten bevat, zodat je huid zelf minder talg gaat aanmaken. Jojoba- en squalaanolie zijn bijvoorbeeld ideaal. Het is trouwens een misverstand dat je met een vette huid voor een lichte textuur moet kiezen. Je moisturizer mag gerust wat rijker zijn: als hij maar comfortabel voelt voor jouw huid.

Een gemengde huid heeft vettere en drogere delen. Het is vaak wat zoeken naar de geschikte moisturizer. Start met een lichtere gel en als die niet voldoende hydrateert, kun je overschakelen naar een wat rijkere lotion of crème.

Is je huid ook gevoelig (en wordt ze dus snel rood of begint ze te jeuken of branden), dan zijn barrièreherstellende ingredienten zoals ceramiden, cholesterol en fosfilipiden een must. Om je huid te kalmeren, kun je ook uitkijken naar stoffen als groene thee, zoethoutwortel of betaglucaan. Vermijd liever essentiële oliën en parfums, omdat ze gevoeligheidsreacties kunnen uitlokken.

Met dank aan wetenschapper in de dermatologie en bio-ingenieur Dr. Barbara Geusens (nomige.com)

Meer lezen over huidverzorging?

