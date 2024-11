Huidverzorging voor 50-plussers: zo hou je je huid langer jong

Fijne lijntjes en rimpels: doorheen de jaren krijgen we er allemaal mee te maken. Ze zomaar wegsmeren lukt helaas niet, maar deze tips kunnen je huid wél langer jong houden.

Je huid door de jaren heen

Naarmate je ouder wordt, vallen bepaalde processen in je huid stil. De aanmaak van collageen, elastine en andere belangrijke bouwstoffen in je huid neemt af, waardoor je huid minder stevig en soepel wordt. Fijne lijntjes en rimpels kunnen opduiken, terwijl je huid na de menopauze dunner kan worden.

“Wondercrèmes om het verouderingsproces om te keren of rimpels volledig weg te smeren bestaan helaas niet, maar er zijn wél manieren om je huid langer jong te houden”, vertelt Barbara Geusens, doctor in de dermatologie en oprichter van cosmeticamerk Nomige. “Door de juiste ingrediënten te smeren, kun je je huid verstevigen, egaliseren en zelfs fijne lijntjes en vlekjes doen vervagen. Je genereert meer volume en stimuleert de vernieuwing van je huid, waardoor je een anti-age-effect krijgt. Je gelaat is gladder en stralender, en niet onbelangrijk: je huidbarrière is sterk, waardoor je nieuwe rimpels kunt uitstellen.”

Huidverzorging voor 50-plussers: 9 tips

1. Reinigen

Luchtvervuiling, make-uprestjes en andere vervuilende deeltjes die op je huid terechtkomen, kunnen veroudering in de hand werken. Reinig dus élke dag, ook als je geen make-up draagt. Zo hou je je huid fris en geef je verstopte poriën geen kans. Bovendien zorgt een goede reiniging ervoor dat komende verzorgingsproducten beter in je huid kunnen dringen.

2. Exfoliëren

Je huid vernieuwt zichzelf voortdurend: nieuwe huidcellen worden aangemaakt waardoor oude worden afgestoten. Als je ouder wordt, verloopt die celvernieuwing trager, waardoor dode huidcellen minder makkelijk afschilferen. Ze kunnen aan elkaar gaan kleven, met een dikkere bovenste huidlaag en doffe teint tot gevolg.

Exfoliëren helpt om dode huidcellen te verwijderen én zorgt ervoor dat komende verzorgingsproducten beter hun werk kunnen doen. Dat doe je best met een peeling op basis van enzymen of zuren. Een vette huid zit goed met een product op basis van salicylzuur, terwijl een droge of normale huid baat heeft bij een product met glycol- of melkzuur. Exfolieer ’s avonds, want zuren kunnen je huid gevoeliger maken voor uv-licht.

3. Verzorgen en hydrateren

Hydrateer je huid om het vochtgehalte aan te vullen en op peil te houden, en gebruik eventueel producten die specifieke huidproblemen verhelpen.

Een serum werkt in op de behoeftes van je huidtype en is daarom een mooie aanvulling op een crème waarin bepaalde ingrediënten misschien minder goed functioneren.

werkt in op de behoeftes van je en is daarom een mooie aanvulling op een crème waarin bepaalde ingrediënten misschien minder goed functioneren. Nadat je je serum hebt aangebracht kan je dagcrème zich volledig concentreren op de hydratatie, bescherming en verbetering van je huid.

zich volledig concentreren op de hydratatie, bescherming en verbetering van je huid. Smeer eventueel een nachtcrème voor je gaat slapen: eentje die bijvoorbeeld peptiden of retinol bevat, kan focussen op regeneratie en de aanmaak van collageen.

voor je gaat slapen: eentje die bijvoorbeeld peptiden of retinol bevat, kan focussen op regeneratie en de aanmaak van collageen. Gebruik eventueel nog een oogcrème: de huid rond je ogen is extra gevoelig en kan wel wat extra verzorging gebruiken. Breng ‘m al tokkelend met je ringvinger aan.

4. De juiste ingrediënten smeren

Kiezen voor producten met de juiste ingrediënten heeft alleen maar voordelen: je houdt je huid gezond, genereert meer volume en versterkt de huidbarrière.

Retinol (vitamine A): werkt verjongend en maakt de huid gladder.

(vitamine A): werkt verjongend en maakt de huid gladder. Niacinamide (vitamine B3): versterkt de huid.

(vitamine B3): versterkt de huid. Panthenol (vitamine B5): hydrateert en herstelt de beschermfunctie van de huid.

(vitamine B5): hydrateert en herstelt de beschermfunctie van de huid. Ascorbinezuur (vitamine C): voorkomt zonneschade en gaat oppervlakkige pigmentatie tegen.

(vitamine C): voorkomt zonneschade en gaat oppervlakkige pigmentatie tegen. Tocopherol (vitamine E): voorkomt zonneschade en versterkt de huid.

(vitamine E): voorkomt zonneschade en versterkt de huid. Cholesterol en ceramiden : houden het vocht in de huid beter vast.

: houden het vocht in de huid beter vast. Glycolzuur : boost de aanmaak van collageen en elastine.

: boost de aanmaak van collageen en elastine. Hyaluronzuur : trekt vocht aan en houdt het vast, waardoor je huid beter gehydrateerd en elastischer is, en meer volume heeft.

: trekt vocht aan en houdt het vast, waardoor je huid beter gehydrateerd en elastischer is, en meer volume heeft. Peptiden: stimuleren de collageen- en elastineproductie en helpen je huid dus verstevigen.

Goed om te weten: ingrediënten worden op een etiket gezet in aflopende hoeveelheid. Barbara Geusens: “Hoe hoger het ingrediënt op de ingrediëntenlijst staat, hoe meer ervan in zit. Van de stofjes die helemaal onderaan staan, zit er soms minder dan 1% in. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ze minder effect hebben: ingrediënten zoals peptiden of retinol kunnen heel effectief zijn in een laag percentage.”

5. Beschermen tegen de zon

De zon zendt het hele jaar door uv-stralen uit. Zelfs op bewolkte en regenachtige dagen bereiken uv A-stralen je huid, die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van huidkanker en vroegtijdige huidveroudering (lees: rimpels en pigmentvlekken). Uv B-stralen doen je huid op zonnige dagen dan weer verbranden.

Dagelijks zonbescherming smeren is dus erg belangrijk, ook in de winter of op dagen dat de zon niet lijkt te schijnen. Dat kan met een zonnecrème, of met een dagcrème met een SPF (Sun Protection Factor). Kies voor factor 50 in de zomer, 30 in de winter. Smeer ‘m royaal en regelmatig om je huid goed beschermd te houden.

6. Niet roken

Roken maakt de huid vaal en dof en zorgt voor een grauwe teint. Het breekt collageen en elastine pijlsnel af, waardoor je aanzienlijk sneller rimpels en huidverslapping krijgt. Bovendien worden de spieren rond de mond voortdurend gebruikt bij het inhaleren van sigarettenrook, met typische rokerslijntjes tot gevolg. Stoppen met roken is dus de boodschap, voor je gezondheid én je huid.

7. Antioxidanten op het menu

Antioxidanten neutraliseren vrije radicalen: dat zijn agressieve zuurstofdeeltjes die vrijkomen door onder meer uv-licht, sigarettenrook, luchtvervuiling en stress. Ze veroorzaken celschade en werken huidveroudering in de hand. Zet daarom veel antioxidantrijke groenten en fruit op het menu (zoals spinazie, witlof, sinaasappelen en blauwe bessen).

Let daarnaast op je suikerinname: te veel suiker en bewerkte voedingsmiddelen verhogen je insulinespiegel en veroorzaken ontstekingsprocessen die mee verantwoordelijk zijn voor huidveroudering.

8. Voldoende slapen

Op tijd onder de wol kruipen en voldoende slapen doet wonderen voor je huid. Melatonine, het slaaphormoon, is een krachtige antioxidant die je huid helpt collageen aan te maken. Je velletje krijgt bovendien meer tijd om te herstellen, waardoor je huidkwaliteit verbetert en je er uitgerust uitziet.

9. Gespecialiseerde behandeling

De juiste cosmeticaproducten kunnen je huid verbeteren, maar tegen diepe rimpels, expressielijnen, verslapping en volumeverlies helpen ze niet. Zitten bepaalde verouderingsverschijnselen je toch dwars? Overweeg dan een behandeling bij een dermatoloog of opgeleid expert, zoals een peeling. Zo’n behandeling onderbreekt (tijdelijk) je huidbarrière, maar zorgt er uiteindelijk voor dat je huid nieuwe cellen aanmaakt, met een verjongend effect als resultaat.

