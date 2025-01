Ging je favoriete poeder of die éne geweldige lippenstift tegen de grond, waardoor hij onbruikbaar is geworden? Gooi ‘m dan niet zomaar weg, want zó eenvoudig is het om gebroken make-up te fiksen.

Poeder

Gebroken make-up? Dit trucje werkt voor elk type poedermake-up, zoals een blush, bronzer of matterend poeder:

Dit heb je nodig

Een lepel

Een papieren zakdoekje

Ontsmettingsalcohol

Zo ga je te werk

Haal het poeder uit het doosje en maal het fijn met een vijzel of lepel. Maak het doosje schoon met alcohol. Voeg alcohol toe aan het poeder en mix tot je een gladde consistentie krijgt. Strijk het mengsel glad in het doosje. Leg er een papieren zakdoekje op en duw aan met je vingers, zodat de bovenkant van het poeder glad is. Laat het poeder een nachtje drogen. Klaar!



Lippenstift

Om een gebroken lippenstift te redden, heb je twee opties:

Snij ‘m uit de tube en doe ‘m in een potje . Zo kun je ‘m aanbrengen met een lippenpenseel of je vingers.

. Zo kun je ‘m aanbrengen met een lippenpenseel of je vingers. Of herstel de lippenstift in de tube. Dat doe je zo:

Dit heb je nodig

Een scherp mes

Een aansteker

Een papieren zakdoekje of wattenstaafje

Zo ga je te werk

Snij de lippenstift uit de tube met een scherp mes. Strijk de stift een beetje glad onderaan. Verwarm de onderkant van de stift met een aansteker. Plaats ‘m terug in de tube en duw even aan. Check even of je de lippenstift makkelijk in en uit de tube kunt draaien. Verhit de lippenstift nog eens om ‘m helemaal glad te strijken. Ga er achteraf nog eens over met een wattenstaafje of papieren zakdoek. Laat je lippenstift een nachtje uitharden.



