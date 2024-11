Basisgids: welke make-upborstel gebruik je voor wat?

Met de juiste kwast kun je make-up mooi en egaal aanbrengen. Benieuwd welke make-upborstel je dan best gebruikt? Deze basisgids helpt je alvast op weg!

Waarom een make-upborstel?

Make-up aanbrengen kan met je handen of met een sponsje, maar ook met een kwast. Dat heeft een aantal voordelen:

Natuurlijk resultaat. Met een make-upborstel kan vloeibare make-up naadloos met je huid versmelten, voor een licht en natuurlijk resultaat.

Veelzijdig. Naast voor vloeibare make-up, gebruik je borstels ook voor poedermake-up (denk maar aan poederfoundation, blush en oogschaduw).

Precisiewerk. Met een kwast werk je doorgaans preciezer dan met je vingers.

Hygiënisch. Hoe minder je je gezicht met je handen aanraakt, hoe minder bacteriën je over kunt brengen. Bacteriën op je huid kunnen puistjes en onzuiverheden uitlokken.

Verschillende effecten. Breng je bijvoorbeeld oogschaduw aan met een make-up borstel, dan kun je de kleur kracht bijzetten door je borstel lichtjes vochtig te maken.

Synthetisch of natuurlijk

De haren van een make-upborstel kunnen verschillen van natuurlijk tot synthetisch. Natuurlijke borstels bevatten dierlijke haren, maar de meeste kwasten zijn gemaakt met synthetische haren. Dikwijls bootsen fabrikanten dierlijke haren na door minuscule schubben op de synthetische vezels aan te brengen: dat zorgt voor een betere opname van product én een meer gelijkmatige applicatie van je make-up.

Soorten make-upborstels

1. Foundation en concealer

Er zijn verschillende kwasten om foundation aan te brengen. Welke je kiest, is afhankelijk van welk type foundation je gebruikt en voor welke finish je gaat (lees: een lichte of eerder dekkende laag). De meest voorkomende foundation- en concealerkwasten, van links naar rechts:

Kabuki: een dikke, afgeronde make-up borstel. Ideaal voor poederfoundations, omdat je het poeder er makkelijk mee in ronddraaiende bewegingen kunt aanbrengen. Platte borstel: geeft een hogere dekking en kan worden gebruikt bij een vloeibare foundation. Handig om heel precies mee te werken, maar dit soort kwast vergt wel wat oefening, omdat hij snel strepen kan vertonen op je huid. Recht afgesneden borstel: ideaal om foundation al stippelend aan te brengen. Hoe dichter de haartjes bij elkaar staan, en hoe korter ze zijn afgesneden, hoe hoger de dekking van je foundation. Concealerborstel: een klein, maar fijn kwastje om heel precies concealer mee aan te brengen. Dikwijls heeft het een klein puntje om mee in de kleinste hoekjes te werken. Poederkwast: een grote, fluffy kwast om poeder gelijkmatig over je gezicht te verdelen. Door de dichtheid van de borstelharen ligt het poeder onzichtbaar op je huid. Ideaal dus om je basismake-up mee af te werken.

Kabuki (Cent Pur Cent, € 29,99) – Plat foundationpenseel (Yves Rocher, € 36) – Recht afgesneden borstel (Real Techniques, € 15,95 bij Boozyshop) – Concealerkwast (Zoeva, € 16,50 bij Douglas) – Poederborstel (Clarins, € 41,80)

2. Blush, bronzer en highlighter

Ook om blush, bronzer en glanspoeder aan te brengen bestaan er verschillende make-upborstels:

Schuin afgesneden borstel: de vorm van deze make-up borstel volgt de natuurlijke vorm van je jukbeenderen en wangen, en is daarom perfect om een poederbronzer of -blush mee aan te brengen. Ronde borstel: verkies je een intenser effect? De dichtere haartjes en afgeronde top zorgen ervoor dat er meer product op je huid terechtkomt. Korte, schuin afgesneden borstel: door de korte haartjes is dit soort kwast geschikt voor vloeibare of crèmeproducten, zoals een liquid bronzer of crèmeblush. Waaierborstel: deze kwast pikt maar weinig product op, waardoor hij ideaal is voor een subtiele glans met highlighter.

Schuine borstel (Yves Rocher, € 13,99) – Ronde borstel (NYX, € 16,95 bij Douglas) – Korte, schuin afgesneden kwast (KIKO, € 15,95 bij Zalando) – Waaierborstel (Di, € 7,99)

3. Oogschaduw en eyeliner

Breng je graag oogschaduw aan? De make-upborstel die je gebruikt, bepaalt voor een groot deel het resultaat.

Sponsapplicator: zo’n sponsje zit soms bij oogschaduwpaletten omdat het een makkelijke optie is om het product aan te brengen. Het blenden daarentegen gaat moeilijker: hiervoor gebruik je beter een andere soort borstel. Platte oogschaduwkwast: ideaal om crème- en poederoogschaduw mee aan te brengen, zonder dat er veel product verloren gaat. Dankzij de vorm van dit soort kwast kun je het pigment makkelijk op je huid stempelen. Ovale, zachte (blending)borstel: met deze borstel laat je verschillende kleuren mooi in elkaar overgaan en vervaag je harde lijnen waar nodig. Stompe, korte borstel: fan van smokey eyes? Deze kwast pikt veel product op en kan oogschaduw daarom heel intens aanbrengen. Je kunt ‘m ook gebruiken om een potloodlijntje te vervagen als eyeliner boven je wimpers, of om je onderste wimperlijn aan te zetten. Eyelinerkwast: met het flinterdunne puntje kun je heel precies een vloeibare eyeliner aanbrengen.

Sponsapplicator (Douglas, € 6,99 voor drie stuks) – Platte oogschaduwkwast (Douglas, € 9,99) – Blendingborstel (BE Creative Make Up, € 12,95 bij ICI PARIS XL) – Stompe borstel (HEMA, € 4,79) – Eyelinerkwast (MAC Cosmetics, € 28)

4. Wenkbrauwen

Je wenkbrauwen omlijsten je gezicht en bepalen zo mee je gezichtsexpressie. Met de juiste make-upborstels krijg je ze makkelijk in vorm:

Platte, schuine borstel: hiermee kun je heel precies je wenkbrauwen inkleuren met een wenkbrauwpoeder, -pommade of -gel. Mooi meegenomen: deze borstel kun je ook gebruiken om een eyelinerlijntje te trekken of je onderste wimperrand aan te zetten. Wenkbrauw- en wimperkammetje : vervaag er wenkbrauwpoeder mee, leg wilde wenkbrauwhaartjes in de plooi of borstel er je wimpers mee.

Dubbelzijdige wenkbrauwtool (BE Creative Make Up, € 12,95 bij ICI PARIS XL)

5. Lippen

Is de punt van je favoriete lippenstift niet meer zo scherp? Met een fijn lippenseeltje kun je de kleur aanbrengen. Door eerst een lijntje om je lippen te tekenen, zal hij ook beter blijven zitten.

Lippenpenseel (NYX, € 16,95 bij Di)

Belangrijk: je borstels schoonmaken

Nu je weet welke make-upborstels je kunt gebruiken, is het belangrijk dat je ze regelmatig schoonmaakt. Ze komen dagelijks in contact met je huid, waardoor ze puistjes of andere onzuiverheden kunnen uitlokken. Hoe je dat precies doet, zie je hier!

