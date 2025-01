Waarom meer betalen als het ook goedkoper kan? Mascara’s die nog geen 10 euro kosten, zijn dikwijls even goed als exemplaren waarvoor je wel drie keer zoveel betaalt. Dit zijn onze 10 budgetfavorieten.

Dure versus goedkope mascara

Mascara is ongetwijfeld een van de populairste producten in onze toilettas. Het laat je er in een ogenblik frisser uitzien, maakt je ogen groter en geeft dunne of korte wimpers meteen volume. Je vindt mascara’s dan ook in alle soorten en kleuren, en bij heel wat beautymerken zowel waterproof als niet-waterproof.

Maar is een dure mascara dan altijd beter? Niet per se. Uit een onderzoek van de Belgische consumentenbond Test Aankoop uit 2022, bleek dat de mascara’s van Action (€ 1,39) en Aldi (€ 1,99) niet moeten onderdoen voor duurdere exemplaren. En zo zijn er nog heel wat andere supermascara’s waarvoor je maar enkele euro’s betaalt.

Wat een prijsverschil!

Het prijsverschil kan ‘m zitten in de ingrediënten, maar ook in de marketing waarmee een mascara wordt verkocht. Denk maar aan een chique verpakking en reclamespots met bekende wereldsterren. Daar betaal je als consument voor mee, terwijl de ingrediëntenlijst dikwijls nagenoeg dezelfde is als die van goedkopere mascara.

10 mascara’s onder 10 euro

Mascara’s die je wimpers verlengen, volume geven en niet klonteren: deze doen het allemaal, en dat voor een zacht prijsje. Dit zijn onze favoriete mascara’s waarvoor je niet meer dan 10 euro betaalt:

Max & More Volumizing Mascara Max & More Volumizing Mascara € 1,49 – Action Bekijk het hier. Lash Lifting Lengthening Mascara Lash Lifting Lengthening Mascara € 6,99 – Kruidvat Shop het hier. Unforgettable Waterproof Mascara Unforgettable Waterproof Mascara € 9,99 – KIKO Milano Shop het hier. Boost Up Volume & Last Mascara Boost Up Volume & Last Mascara € 5,49 – Catrice bij Kruidvat Shop het hier. Lacura Volume Mascara Lacura Volume Mascara € 1,99 – Aldi Bekijk het hier. Lash Princess Mascara Lash Princess Mascara € 3,99 – Essence bij Kruidvat Shop het hier. Volume Mascara Volume Mascara € 5,39 – HEMA Shop het hier. Big Lash Volume Mascara Big Lash Volume Mascara € 5,99 – Revolution bij Douglas Shop het hier. Mega Volume Mascara Mega Volume Mascara € 5,79 – Wet ‘n Wild bij Di Shop het hier. Lash ‘N Roll Mascara Lash ‘N Roll Mascara € 7 – e.l.f. bij Douglas Shop het hier.

Mascara aanbrengen

Vind je die ideale mascara, dan haal je ‘r liefst zoveel mogelijk effect uit. We geven graag nog enkele tips mee:

Vooraleer je mascara aanbrengt, kun je je wimpers krullen met een wimperkruller . Hou ‘m wijd open, neem de wimpers van bovenuit met een scheppende beweging vast en knijp de krullen voor z’n 5 à 10 seconden dicht.

. Hou ‘m wijd open, neem de wimpers van bovenuit met een scheppende beweging vast en knijp de krullen voor z’n 5 à 10 seconden dicht. Breng je mascara al zigzaggend aan of schud lichtjes met je hoofd. Zo verdeel je het product goed in je wimpers, waardoor je volume krijgt.

aan of schud lichtjes met je hoofd. Zo verdeel je het product goed in je wimpers, waardoor je volume krijgt. Maak een rollende beweging van de wortel naar de punt om de wimperaanzet mee te kleuren en meer lengte te creëren.

van de wortel naar de punt om de wimperaanzet mee te kleuren en meer lengte te creëren. Wil je nog meer volume? Breng dan een tweede laagje mascara aan. Doe dit wanneer hij al een beetje, maar nog niet helemaal opgedroogd is. Zo vermijd je klonters.

aan. Doe dit wanneer hij al een beetje, maar nog niet helemaal opgedroogd is. Zo vermijd je klonters. Heb je dunne, lichte of weinig wimpers? Breng dan ook een laagje aan op je onderste wimperrand . Veeg de punt van je borsteltje af aan de tube, hou ‘m verticaal en zet er je wimpers mee aan.

. Veeg de punt van je borsteltje af aan de tube, hou ‘m verticaal en zet er je wimpers mee aan. Gebruik eventueel een wimperkammetje om je wimpers beter te spreiden.

om je wimpers beter te spreiden. En ten slotte: ‘pomp’ het mascaraborsteltje nooit om meer product op de haartjes te krijgen, want dat brengt lucht (met de nodige bacteriën) in de tube. Daardoor zal je mascara sneller uitdrogen en onbruikbaar worden. Wil je meer product op het borsteltje, draai ‘m dan even rond in de tube vooraleer je ‘m er in één vloeiende beweging uithaalt.

