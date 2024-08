Van gekleurd naar natuurlijk grijs haar: hoe pak je dat aan?

Stoppen met je kleuren, en voluit gaan voor grijs haar? Met deze tips van de kapster laat je je grijze coupe mooi uitgroeien.

Van gekleurd naar natuurlijk grijs

Omdat het makkelijker is, omdat je minder snel naar de kapper moet om een uitgroei bij te laten kleuren of omdat je het simpelweg mooier vindt: er zijn heel wat redenen om van een gekleurde coupe naar je natuurlijke grijze haarkleur te gaan. Een proces dat tijd vraagt, en ook heel wat kennis, wil je niet met een opvallende uitgroei of ongelijkmatige kleur zitten. Ben je geen professional, dan laat je deze transformatie best bij de kapper uitvoeren. Kapster Valerie Fierens van Level4Hair geeft alvast enkele tips.

1. Balayage

Valerie Fierens van kapsalon Level4Hair: “Overschakelen van een volledige, permanente kleuring naar een balayage kan de overgang naar je grijze lokken natuurlijker doen ogen. Door lichtere lokjes in je haar toe te voegen, kan het grijs er geleidelijk aan doorkomen, en groeit er geen duidelijke uitgroei naar beneden. Natuurlijk is dit een proces dat wat langer duurt: hoe langer je haar, hoe langer het duurt vooraleer je natuurlijke grijze kleur over je volledige lengte zit. Reken bij een carré op schouderlengte bijvoorbeeld op een jaar.

Een groot voordeel van een balayage is dat je een mooie schakering over je hele kapsel hebt, aangezien je niet overal meteen even grijs wordt, en de kleur niet altijd overal gelijk is. Vooraan heb je sneller wittere haren en achteraan blijven ze langer donkerder. Bovendien breng je met deze techniek dimensie in je haar, wat zorgt voor optisch meer volume. Dat is vooral welkom als je nogal fijn haar hebt.”

2. Ontkleuren

Je kunt de kleuring ook van je haar laten verwijderen, zodat je natuurlijke grijze lokken er sneller doorkomen. Valerie: “Ontkleuren heet dat proces. Ik noem het bewust een proces, omdat dit altijd in meerdere sessies gebeurt. Hoeveel sessies dat zijn, hangt sterk af van verschillende factoren, zoals je startkleur en de ‘kleurgeschiedenis’ van je haar. Kleurde je je haar bijvoorbeeld recent zelf, dan kun je een volledig ander resultaat krijgen dan een kleuring in het salon van een paar maanden geleden. Overleg dit dus altijd goed met je kapper, zodat die de juiste producten en technieken kan gebruiken om een egale kleur te verkrijgen.

Goed om te weten: na zo’n ontkleuring krijgt je haar doorgaans een warme schijn. Heel donker haar kan een rode schijn krijgen, bruin haar een oranje schijn en blond haar een gele schijn. Die kleur moet dan worden geneutraliseerd met een toner. Je haar krijgt bij het ontkleuren dus heel wat te verduren, waardoor de kwaliteit sterk genoeg moet zijn.”

3. Grijze toner

Over ontkleurd haar, dus ook de lokjes na een balayage, kun je een (extra) toner laten zetten. Die kun je in samenspraak met de kapper kiezen in een assige kleur die aansluit bij jouw natuurlijke grijze tint. Valerie: “Weet wel dat een toner sneller kan vervagen wanneer je haren overgevoelig of overbehandeld zijn. Maar dit kan een hele fijne optie zijn om je kleur op te frissen, of om alvast te wennen aan een grijze coupe.”

4. Kort knippen

Nog een optie om te overwegen: zet de schaar in je haar. Valerie: “Hoe korter je haar, hoe sneller je volledig natuurlijk grijs zult zijn. Zo kan het verder doorgroeien, zonder kleuringen of uitgroei. Een pittig pixiekapsel staat bijvoorbeeld heel mooi bij grijs haar. Weet dat je niet meteen heel kort hoeft te gaan: laat bijvoorbeeld vaker je puntjes bijknippen, om zo stilaan naar een kortere lengte te gaan.”

Hoe verzorg je grijs haar?

Ben je uiteindelijk volledig grijs? Pas dan je haarverzorgingsroutine aan. “Grijs haar heeft doorgaans meer verzorging nodig dan gekleurd haar”, aldus Valerie. “Het is over het algemeen wat stugger, droger en minder soepel, omdat het geen melanine bevat.

Was je haar daarom met een hydraterende shampoo, gevolgd door een conditioner of haarmasker op de lengtes.

op de lengtes. Was je haar gerust een keertje meer , zo’n drie keer per week, om de talgproductie van je hoofdhuid te stimuleren. Zijn de talgkliertjes op je hoofdhuid minder droog, dan vermijd je overgevoeligheid, schilfertjes en een trekkerig gevoel.

, zo’n drie keer per week, om de talgproductie van je hoofdhuid te stimuleren. Zijn de talgkliertjes op je hoofdhuid minder droog, dan vermijd je overgevoeligheid, schilfertjes en een trekkerig gevoel. Wissel je shampoo regelmatig af met een zilvershampoo specifiek voor grijs haar. Zo’n shampoo heeft een paarse of blauwe kleur en neutraliseert een ongewenste gele of oranje schijn in je haar.

specifiek voor grijs haar. Zo’n shampoo heeft een paarse of blauwe kleur en neutraliseert een ongewenste gele of oranje schijn in je haar. Verzorg je haar met een vochtinbrengende leave-in crème die je over de lengtes van je lokken verdeelt.

die je over de lengtes van je lokken verdeelt. Vermijd rechtstreekse hitte op je haar om uitdroging te vermijden. Gebruik je een haardroger of stylingapparaat, voorzie dan een hittebeschermend product.”

Met dank aan Valerie van kapsalon Level4Hair, Douaneplein 1, 2940 Stabroek.

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!