Corduroy: 13x stralen in dé stof van het seizoen

Zó zacht en zó stijlvol: corduroy is een van de absolute modetoppers van dit seizoen. Flaneer jij binnenkort in een fluwelen broek? Een stijlvolle blazer? Of kies je eerder voor een zwierige jurk?

Chic corduroy

Corduroy is helemaal terug van weggeweest. De stof voelt lekker zacht aan, zit comfortabel en geeft je outfit een instant chique toets! Ribfluweel staat stijlvol in je dagdagelijkse outfit of zorgt voor een blikvanger tijdens de komende feestdagen. Mix en match verschillende stoffen voor een leuk effect of kies voluit voor een broekpak in fluweel. Hou je het liever bescheiden? Dan is een corduroy accessoire, zoals een tas of paar handschoenen, een goed idee.

13x stralen in ribfluweel

Kaki jumpsuit Kaki jumpsuit € 79,99 – Libelle-collectie bij e5 Shop het hier. Corduroy jurk met striklint Corduroy jurk met striklint € 75 – WE Fashion Shop het hier. Kort ribfluwelen rokje Kort ribfluwelen rokje € 39,95 – Thelma & Louise bij JBC Shop het hier. Wijde corduroy broek Wijde corduroy broek € 59,99 – Libelle-collectie bij e5 Shop het hier. Ribfluwelen losse jurk Ribfluwelen losse jurk € 49,99 – Veritas Shop het hier. Corduroy pak Corduroy pak € 69,99 voor de blazer en € 49,99 voor de broek – LolaLiza Shop de blazer hier en de broek hier. Zachtgroene pufferjas Zachtgroene pufferjas € 79,99 – Only Shop het hier. Ecru doorknoopblouse Ecru doorknoopblouse € 39,99 – Bel & Bo Shop het hier. Ribfluwelen midi-rok Ribfluwelen midi-rok € 54,99 – Vila bij A.S.Adventure Shop het hier. Straight broek met hoge taille Straight broek met hoge taille € 29,99 – C&A Shop het hier. Fluwelen overhemd Fluwelen overhemd € 49,99 – Zizzi Shop het hier. A-lijn rok A-lijn rok € 39,99 – Vero Moda Shop het hier. Corduroy joggerbroek Corduroy joggerbroek € 59,99 – Paprika Shop het hier.

