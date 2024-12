Zo breng je highlighter aan voor een stralende, gezonde gloed

Naast contouren en blush aanbrengen, kan een vleugje highlighter wonderen doen om bepaalde delen van je gelaat mooi naar voren te laten komen en je huid een gezonde, glanzende gloed te geven. In deze video toont beautyredactrice Jolien, ook visagiste, hoe je ’t aanbrengt.

Wat is highlighter?

Highlighter is een make-upproduct om bepaalde delen van je gelaat op te lichten, waardoor ze meer naar voren komen. De meeste highlighters bevatten reflecterende deeltjes die voor een glanzend effect zorgen.

Verschillende soorten

Highlighten kan met make-up in crème- of poedervorm. Het verschil zit ‘m vooral in de houdbaarheid en afwerking: poeders blijven doorgaans iets langer zitten en zijn geschikt voor een vetter huidtype, terwijl je met crèmes en sticks dan weer goed zit bij een droger huidtype.

Verschillende kleuren

Mooi aan make-up is dat je naar hartenlust kunt uitproberen om te zien wat voor jou werkt. Alles kan, maar deze richtlijnen kunnen alvast een eerste idee geven:

Heb je een bleke huid, dan kies je het best voor lichte champagnekleuren.

Medium huidjes (niet heel bleek, niet heel bruin) staan met zo goed als elke kleur, van champagne tot roze.

Bruinere velletjes zetten de natuurlijke glans van hun huid kracht bij met een perzikachtige tint.

Een donkere huid staat prachtig met een gouden glans.

Highlighter aanbrengen

Highlighter breng je subtiel aan op plaatsen die natuurlijk licht opvangen, of die je wat meer in de kijker wilt zetten. Een paar tips:

Poederhighlighter breng je 't makkelijkst aan met een kwast. Ideaal is een waaierborstel: hiermee pik je maar weinig poeder op, wat zorgt voor een subtiel resultaat.

Highlighters in vloeibare of crèmevorm vervaag je makkelijk met je vingertoppen, een kwast of een vochtige make-upspons.

Vervaag het over je jukbeenderen voor een liftend effect. Ga zeker niet te ver richting je ogen, want zo zouden eventuele expressielijntjes meer kunnen opvallen.

Een vleugje highlighter op je wenkbrauwbot, net onder het staartje van je wenkbrauw, geeft een natuurlijke lift.

Zet eens een stipje highlighter in je binnenste ooghoek voor een frisse blik en optisch grotere ogen.

Voorzie ook je cupidoboogje (het hartvormige boogje aan je bovenlip) van wat glans. Door het boogje te benadrukken, lijken je lippen voller.

Met een restje highlighter kun je lichtjes over je neusbrug gaan. Dat zorgt voor een mooie samenhang.

Videoproducer: Rien Delvaux • Camera en montage: Jill Verheyden • Tekst en productie: Jolien Thieleman

