Schilfers op de hoofdhuid: wat doe je eraan?

Witte, gelige schilfers op je hoofdhuid: mooi zijn ze niet, en soms kunnen ze ook best lastig aanvoelen. Vanwaar komen ze eigenlijk, en is er een oplossing voor? We zochten het uit.

Wat is de oorzaak van schilfers?

Schilfers op de hoofdhuid kunnen meerdere oorzaken hebben:

Vaak komen ze van oude, dode huidcellen die loslaten . Iedereen krijgt ermee te maken, maar bij een normale huid zijn de schilfertjes klein en zo goed als onzichtbaar. Als de huid zich echter sneller vernieuwt , ontstaan er meer en grotere schilfers die kunnen samenklonteren. Hierdoor worden ze beter zichtbaar.

. Iedereen krijgt ermee te maken, maar bij een normale huid zijn de schilfertjes klein en zo goed als onzichtbaar. Als de , ontstaan er meer en grotere schilfers die kunnen samenklonteren. Hierdoor worden ze beter zichtbaar. Meestal neemt de talgproductie ook toe, waardoor er meer vet op de hoofdhuid komt te liggen. De schilfers kunnen zo nog meer samenklitten en er kan jeuk ontstaan. De talgklieren worden actiever doorheen de pubertijd , waardoor schilfering vaak rond die leeftijd opduikt.

ook toe, waardoor er meer vet op de hoofdhuid komt te liggen. De schilfers kunnen zo nog meer samenklitten en er kan jeuk ontstaan. De talgklieren worden , waardoor schilfering vaak rond die leeftijd opduikt. Ook de aanwezigheid van bepaalde gisten  (zoals pityrosporum of malassezia) op de hoofdhuid kan schilfering veroorzaken. Bij sommige mensen treedt er een reactie op waardoor de schilfers meer zichtbaar worden.

 (zoals pityrosporum of malassezia) op de hoofdhuid kan schilfering veroorzaken. Bij sommige mensen treedt er een reactie op waardoor de schilfers meer zichtbaar worden. Daarnaast spelen ook de vet- of droogheid van de hoofdhuid een rol.

een rol. En niet te vergeten, externe factoren beïnvloeden ook de schilfering: de shampoo die je gebruikt of de (te droge) ruimte waarin je vertoeft. Maar ook het weer, hormonale veranderingen, een aangepast dieet of alcohol kunnen een invloed hebben.

beïnvloeden ook de schilfering: de shampoo die je gebruikt of de (te droge) ruimte waarin je vertoeft. Maar ook het weer, hormonale veranderingen, een aangepast dieet of alcohol kunnen een invloed hebben. Als de schilfers niet te wijten zijn aan de vorige oorzaken, dan kan er meer aan de hand zijn. Onderliggende gezondheidsproblemen zoals een schildklierziekte, ijzergebrek of een auto-immuunziekte kunnen leiden tot schilfering.

Twijfel je? Ga dan altijd langs bij je huisarts om de oorzaak te laten bepalen.

Niet alleen op de hoofdhuid

Schilfering komt niet alleen op de hoofdhuid voor, maar ook in de wenkbrauwen en bij mannen in de baard of snor, op de borst of achter de oren. In de meeste gevallen is het niet schadelijk voor de gezondheid en is het niet besmettelijk, maar het kan wél erfelijk zijn.

Welke vormen van schilfering zijn er?

1. Roos

Roos of haarroos is de meest bekende vorm van schilfering op de hoofdhuid. Het uit zich in losse, flinterdunne vlokjes op de hoofdhuid die naar beneden kunnen dwarrelen. De hoofdhuid zelf ziet er normaal uit.

2. Seborrhoisch eczeem

Seborrhoisch eczeem kan ook op de hoofdhuid voorkomen. Je herkent het aan een gele of geel-witte schilfering op de hele hoofdhuid. Dikwijls gaat het ook gepaard met roodheid en jeuk.

3. Psoriasis

Psoriasis vertaalt zich in dikkere, wit-zilveren schilfers die niet los, maar vast zitten op de hoofdhuid. De vlekken zijn scherp omrand, vertonen roodheid en kunnen erg jeuken.

4. Schimmel of bacterie

Beperkt de schilfering zich tot slechts een deel van de hoofdhuid? Dan kan er sprake zijn van een bacterie of schimmel, zoals microsporie. Een ander kenmerk hiervan is haaruitval en jeuk. Het is belangrijk dat je hiermee naar de huisarts gaat vooraleer de kwaal zich verspreidt.

Wat doe je eraan?

Eerst en vooral is het belangrijk om de oorzaak te laten achterhalen door de dokter of dermatoloog. Pas als je de vorm van de schilfering weet, dan kun je het juist behandelen. In sommige gevallen zal de arts een zalf voorschrijven, maar ook deze tips kunnen alvast helpen:

Gebruik een milde, aangepaste shampoo en was je haar niet te veel om uitdroging te voorkomen. Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen om de schilfers los te weken en spoel de shampoo goed uit met lauw water, zodat er geen zeepresten achterblijven.

en om uitdroging te voorkomen. Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen om de schilfers los te weken en spoel de shampoo goed uit met lauw water, zodat er geen zeepresten achterblijven. Gebruik je een anti-roosshampoo ? Laat ‘m dan 5 tot 10 minuten inwerken vooraleer je ‘m uitspoelt. De shampoo bevat namelijk seleniumsulfide of zinkpyrithion: dit zijn werkzame stoffen die de snelle aanmaak van huidcellen kunnen afremmen.

? Laat ‘m dan 5 tot 10 minuten inwerken vooraleer je ‘m uitspoelt. De shampoo bevat namelijk seleniumsulfide of zinkpyrithion: dit zijn werkzame stoffen die de snelle aanmaak van huidcellen kunnen afremmen. Vermijd shampoos met stoffen zoals SLS en SLES (synthetische stoffen) en siliconen. Die kunnen je hoofdhuid irriteren.

zoals SLS en SLES (synthetische stoffen) en siliconen. Die kunnen je hoofdhuid irriteren. Hou de haardroger niet té dicht bij je hoofd. Warmte droogt je hoofdhuid uit.

niet té dicht bij je hoofd. Warmte droogt je hoofdhuid uit. Gebruik natuurlijke stylingproducten en maak regelmatig je haarborstel schoon.

en maak regelmatig je haarborstel schoon. Stop met krabben ! Hierdoor beschadig je de hoofdhuid, waardoor ontstekingen kunnen ontstaan en de klachten kunnen verergeren.

! Hierdoor beschadig je de hoofdhuid, waardoor ontstekingen kunnen ontstaan en de klachten kunnen verergeren. Drink voldoende water om je (hoofd)huid van binnenuit te hydrateren.

