Hyaluronzuur in huidverzorging: wat is het en hoe gebruik je het?

Hyaluronzuur is een van de meest gebruikte ingrediënten in huidverzorging. Dat is niet verwonderlijk, want het staat erom bekend om vocht vast te houden, en zo dus goed te hydrateren en zelfs rimpeltjes op te vullen. Hoe gebruik je het juist?

Wat is hyaluronzuur?

Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof. Het komt bijvoorbeeld voor in onze gewrichten, waardoor we ze soepel kunnen bewegen. Ook in onze huid is het een belangrijk element, want het helpt wondjes genezen en vooral: vocht vasthouden. Hyaluronzuur zorgt dus voor hydratatie en volume in je huid.

Naarmate je ouder wordt, neemt dit wonderlijke goedje van nature af. Zo worden je gewrichten stroever, en wordt ook je huid droger, minder soepel en minder vol.

Wat zijn de voordelen van hyaluronzuur?

Hyaluronzuur kan helpen om je huid langer jong te houden, omdat het tot wel duizend keer zijn gewicht in water kan vasthouden. Met andere woorden: het hydrateert intensief, maakt je huid voller en kan rimpels en lijntjes opvullen, zodat je huid er jeugdiger uitziet. Ook heeft het antioxiderende eigenschappen, waardoor het kan helpen beschermen tegen huidschade door vrije radicalen. Daarom wordt de stof dus gebruikt in heel veel (anti age-)producten.



Goed om te weten: het effect van hyaluronzuur in huidverzorging is tijdelijk. Je moet dus consequent blijven smeren. Ook cosmetische behandelingen met fillers, waarbij hyaluronzuur wordt geïnjecteerd om bepaalde plekken in het gezicht meer volume te geven, moet je herhalen om het effect te blijven zien. De stof wordt na een tijdje immers afgebroken in de huid.

Hoe gebruik je het?

Hyaluronzuur is geschikt voor elk huidtype en werkt het best in een vochtige omgeving, zoals je badkamer na een douche. Het trekt immers vocht uit de lucht en zelfs uit de huid aan. Voor een droge huid moet een crème daarom wel extra ingrediënten bevatten opdat het stofje zijn werk kan doen. Dikwijls zijn dit ingrediënten die een laagje op de huid achterlaten, om te voorkomen dat vocht ontsnapt.

Het is belangrijk dat je producten met hyaluronzuur juist in je huidverzorgingsroutine integreert. Vernevel dus eerst een hydratatiespray over je gezicht voor je een serum of crème met hyaluronzuur aanbrengt. Dit versterkt de vochtvasthoudende eigenschappen, waardoor het product extra goed zal werken.

Producten met hyaluronzuur mag je zowel ’s ochtends als ’s avonds gebruiken. Kies je voor een serum, dan breng je dit aan voor je dag- of nachtcrème.



Bron: Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie

