De huid rond je ogen is dunner en gevoeliger dan de rest van je gezicht, waardoor heel wat beautymerken inzetten op een speciaal ontwikkelde oogcrème om die fragiele oogcontouren te verzorgen. Dit zijn onze favoriete oogcrèmes tegen wallen, donkere kringen en fijne lijntjes (en geven graag nog een aantal tips mee).

Heb je eigenlijk wel een oogcrème nodig?

Huidveroudering is vaak het eerst zichtbaar rond de ogen, waardoor een goede huidverzorging op die plekken zeker nuttig kan zijn. Toch is een oogcrème niet altijd een must.

Oogcrèmes zijn vaak ultramild en bevatten ingrediënten die heel wat beloftes kunnen waarmaken: ze kunnen je blik opfrissen, wallen verminderen of rimpels vervagen. Maar die ingrediënten zitten vaak ook in andere producten voor je huid, want je hele gezicht heeft baat bij milde producten die uit antioxidanten en huidherstellende ingrediënten bestaan.

Als je dus al een milde, effectieve crème of een serum gebruikt op de rest van je gezicht, kan het product net zo effectief zijn als voor de huid rond je ogen. Bovendien bevatten dagcrèmes dikwijls een zonnefilter, in tegenstelling tot oogcrèmes.

Maar…

Toch kan een oogcrème een waardevolle aanvulling zijn op je beautyroutine. Je oogcontouren kunnen namelijk soms een andere verzorging nodig hebben: voor een droge huid, wallen en donkere kringen, rimpels en een verslapte huid, bijvoorbeeld. Bovendien is de textuur van een oogcrème aangenaam dun, waardoor het snel in de huid trekt. Hierdoor hoopt make-up minder snel op in de lijntjes rond je ogen.

Hoe oogcrème aanbrengen?

Tokkel een klein dotje oogcrème zachtjes op de huid met je wijs- of ringvinger. Deze vingers hebben de zachtste aanraking, waardoor je het minste druk zet.

aan op een gereinigd gelaat, voor je dag- of nachtcrème. Bevat je oogcrème geen SPF? Breng dan nog zonbescherming aan om uv-schade te beperken. Rond je ogen gebruik je best een minerale zonnefilter (zinkoxide en/of titaniumdioxide), aangezien synthetische zonnefilters een huidreactie kunnen uitlokken. Minerale zonnefilters bieden bovendien direct bescherming nadat je het aangebracht hebt.

De beste oogcrème tegen wallen, donkere kringen en fijne lijntjes

Vinoperfect Brightening Eye Cream Vinoperfect Brightening Eye Cream € 35,20 – Caudalie Deze verhelderende oogcrème hydrateert en corrigeert alle soorten kringen, zowel vasculaire (blauwe of paarse kringen) als donkere kringen (bruine of zwarte kringen). Ideaal voor een zichtbaar uitgeruste blik. Shop het hier.

Dépiderm Brightening Eye Contour Care Dépiderm Brightening Eye Contour Care € 26,20 – Uriage bij Pharmamarket Deze zachte oogcrème, geschikt voor alle huidtypes waaronder de meest gevoelige, vermindert wallen en donkere kringen en verheldert je blik. Ingrediënten als vitamine C en niacinamide voorkomen en verzachten pigmentvlekjes. Shop het hier.

Eye Contour Cream Eye Contour Cream € 32 – Ray Deze lichte oogverzorging bevat cafeïne om wallen en donkere kringen te helpen verminderen. Hyaluronzuur hydrateert, terwijl squalaan de huid elastisch houdt. Shop het hier.

Hyaluron-Filler + Elasticity Oogcontourcrème SPF20 Hyaluron-Filler + Elasticity Oogcontourcrème SPF20 € 35,95 – Eucerin bij Farmaline Naast een zonnefilter bevat deze oogcrème heel wat fijne ingrediënten die donkere kringen ophelderen, de huidelasticiteit verbeteren en rimpels opvullen. De formule is ongeparfumeerd en geschikt voor elk huidtype. Shop het hier.

Double Eye Serum Double Eye Serum € 86,50 – Clarins Maar liefst drie werkingen heeft dit luxeserum: hij strijkt rimpels glad, vermindert wallen en donkere kringen, en verstevigt de huid. De formule bevat 96% aan natuurlijke ingrediënten. Shop het hier.

Sensibio Eye Gel Sensibio Eye Gel € 19,95 – Bioderma bij Farmaline Heb je een gevoelige huid? Dan zit je safe met de Sensibio-oogverzorging van Bioderma. De formule kalmeert, versterkt, ontzwelt en hydrateert, dankzij ingrediënten als cafeïne en hyaluronzuur. Shop het hier.

Anti-Ageing Eye Cream Anti-Ageing Eye Cream € 29,90 – Rituals Deze fijne oogverzorging uit The Ritual of Namasté-lijn zit tjokvol natuurlijke ingrediënten die de huid verzorgen. Hij bestrijdt fijne lijntjes, wallen en donkere kringen onder de ogen. Shop het hier.

Q10 Instant Rimpelopvuller Q10 Instant Rimpelopvuller € 18,99 – Nivea bij Kruidvat Pure Q10, bioxifillpeptiden en actieve anti-age ingrediënten verminderen zichtbaar fijne lijntjes en rimpels, voor een direct steviger huidgevoel. Het oogserum stimuleert daarnaast de collageenproductie, om zo rimpels te helpen voorkomen. Shop het hier.

Filler Végétal Plumping Anti-Wrinkle Eye Care Filler Végétal Plumping Anti-Wrinkle Eye Care € 27,90 – Yves Rocher Een superfrisse textuur heeft deze ooggel die de natuurlijke aanmaak van hyaluronzuur stimuleert, waardoor rimpels en fijne lijntjes zacht worden opgevuld. De formule verstevigt de huid en hydrateert intensief. Shop het hier.

Een handig hulpmiddeltje: concealer

Last van verkleuringen onder je ogen, zoals donkere kringen of paarsblauwe adertjes? Die verdoezel je makkelijk met een concealer. Dit beautyproduct camoufleert oneffenheden, zodat puistjes, vlekjes, donkere kringen en verkleuringen minder zichtbaar worden.

Concealer breng je aan na je oogcrème. Hoe je dat precies doet, toont beautyredactrice Jolien in deze video.

Bronnen: Dermatoloog Jetske Ultee, Paula’s Choice

Lees ook:

