15 stralende kapsels voor dik haar

Dik haar is geweldig mooi en valt volumineus in de plooi. En het juiste kapsel doet wonderen om je haardos volledig tot z’n recht te laten komen! Laat je inspireren door deze 15 kapsels voor dik haar.

Tips voor kapsels met dik haar

Alles begint bij het juiste kapsel. Laagjes zijn de truc om je dikke haar wat meer onder controle te krijgen. Zo behoud je volume aan je kruin en neemt het af naar onderen toe.

zijn de truc om je dikke haar wat meer onder controle te krijgen. Zo behoud je aan je kruin en neemt het af naar onderen toe. Laat je haar, in samenspraak met de kapper, uitdunnen . Je lokken zullen minder zwaar zijn en zouden zo zelfs kunnen golven of krullen.

. Je lokken zullen minder zwaar zijn en zouden zo zelfs kunnen golven of krullen. Je kunt je haar ook optisch minder zwaar maken. Met hier en daar wat highlights licht je je haar op. Denk eraan dat een donkere haarkleur zwaarder lijkt.

licht je je haar op. Denk eraan dat een donkere haarkleur zwaarder lijkt. Dik haar heeft veel verzorging nodig om er op zijn best uit te zien. Verdeel regelmatig een drupje haarolie door je lokken en zorg ervoor dat je regelmatig je haarpuntjes laat bijknippen: dik haar staat immers vaak gelijk aan pluizig haar.

nodig om er op zijn best uit te zien. Verdeel regelmatig een drupje haarolie door je lokken en zorg ervoor dat je regelmatig je laat bijknippen: dik haar staat immers vaak gelijk aan pluizig haar. Ook een wekelijks haarmasker is geen overbodige luxe.

is geen overbodige luxe. Let op met hittebronnen. Dik haar kan aan de punten snel uitdrogen, dus wees voorzichtig om je lokken niet onnodig te beschadigen. Gebruik altijd een hittebeschermend product .

. Heb je lang haar? Slaap dan met een vlecht om knopen en klitten te voorkomen.

Korte kapsels voor dik haar

Met kort, dik haar kun je alle kanten uit. Je haar heeft veel volume, waardoor korte snitten met textuur geen probleem vormen. Kies je voor elegant, warrig, pittig of een combinatie van de drie?

Halflange kapsels voor dik haar

Warrige, halflange kapsels werken perfect bij dik haar, en ook een pony is een goede keuze. Of ga voor curtain bangs: een pony die iétsje langer is en je gezicht ‘als een gordijn’ omlijst.

Lange kapsels voor dik haar

Heb je lang, dik haar? Speel je troeven dan uit! Je mooie haardos komt bijzonder mooi tot z’n recht met lange laagjes die voor meer dynamiek en speelsheid in je coupe zorgen. Ook opsteekkapsels en vlechten staan je goed: met jouw volle lokken krijg je een prachtig kapsel vol volume.

