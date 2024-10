Kloven op de handen: zo kun je ze voorkomen en behandelen

Pijnlijk, vervelend en hardnekkig: kloven zijn het allemaal. Met deze praktische tips kun je kloven op de handen voorkomen en behandelen.

Hoe ontstaan kloven?

Kloven op de handen en tussen de vingers kunnen erg pijnlijk zijn. Ze ontstaan wanneer de huid extreem uitgedroogd is, vooral in de winter, wanneer de lucht vaak heel droog is. Niet alleen buiten, maar ook binnen, waar de verwarming aanstaat.

Senioren hebben een verhoogd risico op een droge huid en kloven, omdat een verouderde huid minder makkelijk vocht vasthoudt. Bovendien kan eczeem, psoriasis of een ander huidprobleem kloven in de hand werken, omdat de barrièrefunctie van de huid dikwijls minder sterk is.

Hoe kun je ze behandelen?

Kloven zijn moeilijk te genezen, aangezien de minste beweging of irritatie het genezingsproces kan verstoren. Daarom is het extra belangrijk om de kloven en de huid eromheen goed te verzorgen. Dat kan met een speciale pleister op basis van siliconen of met een wondhelende zalf die je de hele nacht laat inwerken. Slaap eventueel met katoenen handschoenen om de werkzame ingrediënten volledig hun werk te laten doen. Merk je na een tijd geen verbetering op? Neem dan zeker contact op met je huisarts of dermatoloog.

Deze producten kunnen alvast helpen:

Hoe kun je kloven voorkomen?

Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt in het bijzonder voor droge handen en kloven. Ze kunnen regelmatig terugkeren, neem dus je voorzorgen:

Was je handen met koud of lauwwarm in plaats van met heet water. Te warm water droogt je huid uit.

in plaats van met heet water. Te warm water droogt je huid uit. Gebruik een neutrale zeep die je huid niet ontvet. Let op met klassieke zepen en kies eerder voor een zeep op oliebasis.

die je huid niet ontvet. Let op met klassieke zepen en kies eerder voor een zeep op oliebasis. Smeer, na het wassen en ontsmetten van je handen, een handcrème om de vochtbalans van je huid op peil te houden en de barrièrefunctie te versterken. Vermijd producten met parfum of andere irriterende stofjes en ga op zoek naar ingrediënten als ceramiden, glycerine en panthenol.

om de vochtbalans van je huid op peil te houden en de barrièrefunctie te versterken. of andere irriterende stofjes en ga op zoek naar ingrediënten als ceramiden, glycerine en panthenol. Draag handschoenen als het koud is om je handen tegen de droge lucht en de wind te beschermen.

als het koud is om je handen tegen de droge lucht en de wind te beschermen. Gebruik huishoudhandschoenen bij de afwas of tijdens het poetsen. Zo komt je huid niet in contact met heet water of chemicaliën.

